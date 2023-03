Sahara Marocain | Des médias italiens se font l’écho du soutien de l’Autriche au plan d’autonomie

Partager Facebook

Des médias italiens ont mis en avant le soutien croissant en Europe au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour le règlement du conflit autour du Sahara, se faisant l’écho de l’appui de l’Autriche à l’initiative marocaine.

Citant la déclaration commune, adoptée à l’issue d’une rencontre à Rabat, entre le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le chancelier fédéral autrichien, Karl Nehammer, l’agence de presse italienne “Lapresse.it” rapporte que l’Autriche considère le plan d’autonomie, présenté par le Maroc en 2007, comme une “contribution sérieuse et crédible” au processus politique mené par l’ONU et comme la base d’une solution acceptée par toutes les parties.

L’Autriche a affirmé son soutien aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, et à ses efforts pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à “une solution juste et durable, politique et mutuellement acceptable”, relève, pour sa part, l’agence de presse “Nova”.

Le site d’information italien “Inside Over” relève, de son côté, qu’avec cette position, 13 pays de l’UE soutiennent désormais le plan d’autonomie marocain, dont l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie et le Portugal.

De nombreux autres pays africains, arabes et asiatiques, ainsi que les États-Unis, reconnaissent la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, indique, quant à lui, le journal électronique “Informazione.it”.

Et d’ajouter qu’en signe de reconnaissance, plus de 30 pays ont ouvert des représentations consulaires dans les provinces du sud du Royaume.

LR/MAP