Royaume Uni | L’aéroport de Heathrow prévoit des “Fast Truck” pour les arrivées entièrement vaccinées

Heathrow, le plus grand aéroport du Royaume Uni, envisage de mettre en place des voies rapides, dites “Fast Track”, au profit des personnes entièrement vaccinées contre la maladie de Covid-19, afin de faciliter leur passage au contrôle de sécurité.

Ce plan, qui sera testé à partir de ce weekend, notamment par les compagnies britanniques British Airways et Virgin Atlantic, permettra aux passagers de certaines destinations de télécharger leur certificat de vaccination avant l’embarquement.

Cet essai pilote va concerner en premier lieu les vols en provenance d’Athènes, Los Angeles, Montego Bay et de New York. Les passagers devront toutefois suivre les règles imposées par le gouvernement en ce qui concerne les voyages internationaux, y compris les tests PCR et la mise en quarantaine, s’ils proviennent d’un pays faisant partie de la liste orange.

A leur arrivée à l’aéroport d’Heathrow, les passagers provenant des quatre destinations précitées seront dirigés vers des Fast Truck pour accélérer leur passage devant les services d’immigration.

Après une baisse des hospitalisations et des contaminations par le nouveau coronavirus, le Royaume Uni a autorisé la reprise des voyages internationaux depuis l’Angleterre à partir du 17 mai, tout en classant les destinations internationales dans des listes (verte, orange et verte), en fonction de leur situation épidémiologique et des progrès réalisés dans leurs campagnes de vaccination.

L’essai de Heathrow intervient avant une annonce attendue jeudi du ministre des Transports, Grant Shapps, sur la fin de l’obligation d’observer une quarantaine pour les voyageurs venant de pays placés sur la liste orange, dont de nombreuses destinations touristiques européennes comme l’Italie, l’Espagne et la France.

La presse britannique révèle que cet assouplissement serait appliqué dès le 19 juillet, date de la levée des dernières restrictions liées à la pandémie en Angleterre, y compris le port du masque et les mesures de distanciation sociale.

