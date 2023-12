Réunion à Rabat du comité mixte Maroc-Frontex

Partager Facebook

Le comité mixte Maroc-Frontex s’est réuni, lundi à Rabat, sous la coprésidence de MM. khalid Zerouali, Wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières et Hans Leijtens, Directeur Exécutif de l’agence européenne de garde-côtes et garde-frontières.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur la coopération opérationnelle en matière de lutte contre la migration irrégulière, les défis inhérents à la gestion des frontières ainsi que les enjeux régionaux et internationaux, exacerbés par les activités criminelles des réseaux de trafics qui renforcent constamment leurs stratagèmes et mutualisent leurs services.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de cette réunion, M. Hans Leijtens a souligné le rôle pivot du Maroc en tant que “partenaire stratégique” en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière.

“Le Maroc est l’un de nos partenaires stratégiques. Il est évident que nous avons besoin l’un de l’autre pour lutter contre la criminalité transfrontalière et pour gérer les frontières”, a soutenu le responsable européen qui a mis en avant l’importance du Maroc en tant qu’allié clé.

Il a aussi souligné l’interdépendance entre Frontex et le Maroc, deux parties engagées à surmonter les défis qui transcendent les frontières géographiques.

M. Hans Leijtens a également salué les performances louables réalisées par le Royaume dans la gestion des frontières. “Je tiens à féliciter le Maroc pour le travail parfait accompli aux frontières”, a-t-il affirmé.

Les discussions avec les autorités marocaines ont porté sur les défis auxquels les deux parties sont confrontées et qui militent pour un échange ouvert d’expériences et d’observations, a ajouté Leijtens, se félicitant du dialogue constructif entre Frontex et les responsables marocains.

Le responsable européen a fait part de son optimisme quant au potentiel d’une “collaboration renforcée” entre les autorités marocaines et Frontex.

“Je suis très confiant quant à l’avenir de la coopération entre le Maroc et Frontex. Nous sommes prêt à offrir notre collaboration autant que nous sommes impatients de tirer profit de l’expérience marocaine”, a-t-il dit.

Le déplacement de M. Hans leijtens, première visite hors espace shengen depuis sa nomination, dénote de l’importance du Maroc en tant que partenaire singulier et en tant qu’acteur majeur dans la sécurité régionale grâce aux efforts d’envergure déployés en matière de lutte contre toutes les formes de criminalité transfrontalière.

