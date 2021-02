Région Dakhla Oued Eddahab | Lancement du programme Morocco Future Leaders (MFL)

Partager Facebook

En partenariat avec l’ambassade des États-Unis au Maroc, l’Association Anoual a récemment lancé la troisième édition du programme Morocco Future Leaders (MFL) dans la région de Dakhla Oued Eddahab, un programme qui vise à renforcer les compétences de nouveaux leaders en matière de leadership, de communication et d’innovation.

Cette formation, dont le premier weekend aura lieu les 5, 6 et 7 mars prochain à Dakhla, fournira aux participants une introduction complète sur le leadership et les compétences et qualités associées à la direction des personnes et des équipes, indique un communiqué de l’ambassade des États-Unis au Maroc, .

À l’issue de ce weekend, les participants auront développé leur esprit du leadership à travers des sessions aux thèmes divers tels que : comment devenir un leader efficace? ou comment engager les jeunes dans la société civile? lors de trois jours d’échange et de découverte pour les préparer à la prochaine étape de leur engagement civique, ajoute le texte.

“L’objectif du programme MFL est de former la prochaine génération de jeunes leaders et de renforcer leurs compétences en matière de leadership, de communication et d’innovation. Nous sommes très heureux de travailler avec les jeunes leaders de Dakhla Oued Eddahab”, a déclaré David Green, chargé d’affaires à l’Ambassade des États-Unis au Maroc, cité par le communiqué.

Après un appel à candidatures, le programme a sélectionné 20 jeunes de la région de Dakhla Oued Eddahab, en fonction de leur potentiel de leadership et de leur engagement envers leurs communautés, ajoute la même source, soulignant que Davida MacDonald, Cultural Affairs Officer à l’ambassade des États-Unis au Maroc, prononcera un discours de bienvenue lors de la cérémonie d’ouverture et accompagnera ces jeunes durant leur aventure.

De même, les participants bénéficieront de cinq mois de formation pour concevoir des projets pertinents dans le cadre du programme MFL. Les idées prometteuses seront récompensées et accompagnées sur le terrain, conclut le communiqué.

LR/MAP