OMS | Baisse de 15% des nouveaux cas de covid la semaine dernière dans le monde

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le nombre des nouveaux cas de Covid-19 a connu une baisse de 15% au cours de la semaine dernière, a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS), précisant que la région de l’Asie du Sud-Est reste la plus touchée dans le monde avec plus de 1,5 million de nouvelles infections.

« Le nombre de nouveaux cas et de décès dus au nouveau coronavirus a continué de diminuer au cours de la semaine écoulée, avec une baisse de 15% et de 7% respectivement par rapport à la semaine précédente », a indiqué l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, dans son dernier bulletin hebdomadaire, publié mercredi.

D’après l’OMS, plus de 3,5 millions de nouveaux cas de Covid-19 et plus de 78.000 décès ont été signalés la semaine dernière dans le monde.

Les continents européen (-26%) et d’Asie du Sud-Est (-24 %) ont enregistré la plus forte baisse des nouveaux cas, alors que le nombre de cas signalés par les régions des Amériques (-2%) et de la Méditerranée orientale (-1%) était similaire à celui de la semaine précédente.

En revanche, le nombre de cas a augmenté de 22 % en Afrique et de 6% dans le Pacifique occidental.

Avec plus de 1,36 million de nouvelles infections, l’Inde représente la majorité des cas enregistrés au cours de la semaine dernière.

Suivent le Brésil (420.981 nouveaux cas, diminution de 7%), l’Argentine (219.910 nouveaux cas, hausse de 3%), les États-Unis d’Amérique (153.587 nouveaux cas, baisse de 18%) et la Colombie (150.517 nouveaux cas, augmentation de 40%).

« En chiffres bruts, l’Asie du Sud-Est reste la région la plus touchée dans le monde surtout pour les nouvelles contaminations », fait observer l’OMS, notant toutefois qu’avec plus de 1,5 million de nouveaux cas et plus de 29.000 nouveaux décès, il s’agit d’une diminution de 24 % et de 8 % respectivement par rapport à la semaine précédente.

LR/MAP