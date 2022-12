Mondial Qatar 2022 | Le Maroc brise la malédiction de la Coupe du monde “africaine”

Partager Facebook

Le Maroc a brisé, samedi, la malédiction de la Coupe du monde “africaine” et assommé le Portugal, a écrit le quotidien nigérian “The Guardian” dans son numéro de dimanche.

Le Maroc a prolongé sa course de rêve à la Coupe du monde alors qu’il a devancé et battu le Portugal lors d’une superbe victoire 1-0 pour devenir le premier pays africain à atteindre les demi-finale grâce à un superbe but de la tête de Youssef En-Nesyri.

En-Nesyri a sauté haut dans les airs pour marquer le seul but du match juste avant la mi-temps au stade Al-Thumama pour porter un coup important à l’ordre établi du football et réserver une demi-finale mercredi.

Le Maroc avait déjà battu la Belgique et l’Espagne dans ce tournoi, mais la victoire sur le Portugal hier était tout simplement remarquable. Ce fut également l’une de leurs meilleures performances au Qatar jusqu’à présent.

Le Portugal, qui était clairement favori, regrettera cette défaite d’autant plus qu’il s’agit d’un rappel décevant pour Cristiano Ronaldo, 37 ans, qui espérait ajouter une victoire ici pour mettre fin à une illustre carrière internationale.

Le Maroc a frôlé le deuxième but quatre minutes après le début de la seconde période lorsque Jawad El Yamiq a touché le coup franc de Hakim Ziyech mais Costa l’a bloqué.

L’entrée de Ronaldo à la 51e minute n’a pas non plus pu sauver le Portugal. Le Marocain Walid Cheddira a été expulsé en prolongation après avoir reçu deux cartons jaunes coup sur coup, ce qui signifie qu’il manquera la demi-finale mercredi. Le Maroc se dirige vers son prochain match après avoir concédé un but en cinq matchs et même c’était un but contre le Canada.

Pepe, comme Ronaldo, n’ont pas bien géré cette défaite. Immédiatement après le coup de sifflet final, Ronaldo s’est dirigé vers le tunnel au lieu de serrer la main des joueurs marocains et de les féliciter pour leur victoire historique.

C’est un moment décisif à savourer dans l’histoire de la Coupe du monde, avec une nation africaine qui atteint enfin les niveaux généralement atteints par les équipes européennes ou sud-américaines. Le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) ont tous atteint les quarts de finale sans aller plus loin.

En 1977, le Brésilien Pelé a déclaré qu’une équipe africaine remporterait la Coupe du monde d’ici l’an 2000. Malheureusement, c’est une prédiction dépassée de 22 ans et qui compte.

Cependant, la réalité encourageante est que l’Afrique se rapproche enfin alors que le Maroc cherche à concrétiser cet objectif, atteignant les demi-finales pour la toute première fois.

Cette victoire est une autre bonne nouvelle pour le continent puisqu’une dixième équipe africaine participera à un tournoi éliminatoire de qualification pour la Coupe du monde qui se compose de six pays, après la conclusion des éliminatoires, les deux nations gagnantes se qualifieront ensuite pour la Coupe du monde aux États-Unis.

LR/MAP