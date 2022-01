Maroc | La perspective de croissance en 2022 s’annonce favorable

Partager Facebook

La perspective de croissance en 2022 s’annonce favorable et l’économie nationale devrait progresser de 3,2% cette année.

Sous l’effet, plus particulièrement, de l’amélioration de la valeur ajoutée non agricole et l’hypothèse d’une campagne agricole moyenne, la perspective de croissance cette année s’annonce favorable et l’économie nationale devrait progresser de 3,2% en 2022, selon des données du ministère de l’Economie et des finances (MEF).

En 2021, l’économie nationale devrait enregistrer un rebond du Produit intérieur brut (PIB), en volume, dépassant les 6%, relève la même source.

Après une récession de 6,3% en 2020, l’activité économique nationale a affiché, courant l’année 2021 un redressement progressif et significatif à la faveur des avancées enregistrées en matière de vaccination contre la pandémie du Covid-19, des résultats très positifs de la campagne agricole et du bon comportement de certains secteurs.

