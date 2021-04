Lancement de l’appli mobile du ministère du travail et de l’insertion professionnelle

Partager Facebook

L’application mobile du ministère du travail et de l’insertion professionnelle a été lancée, mercredi à Rabat, en vue d’améliorer la qualité des services fournis aux usagers.

Dans une allocution de circonstance, le ministre du travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz a indiqué que cette application s’inscrit dans l’effort continu du ministère pour développer sa communication interne et externe, dans le but d’améliorer les services publics au profit des usagers, conformément aux Hautes Orientations Royales visant la promotion de l’administration publique et la simplification et la numérisation des procédures.

Cette application s’inscrit, également, dans l’implication continue du ministère dans la stratégie gouvernementale visant à mettre en place un système numérique global et inclusif, en vue de permettre aux salariés et aux employeurs d’accomplir les diverses procédures administratives et juridiques régissant les domaines du travail, de l’emploi et de la protection sociale, souligne un communiqué du ministère citant M. Amekraz.

L’application mobile est disponible en deux versions (Android/IOS), a-t-il expliqué, soulignant qu’elle s’adresse aux utilisateurs afin de les sensibiliser aux différents textes juridiques pratiques et procédures en vigueur. Elle fait, également, partie des efforts déployés pour améliorer la qualité des services fournis et pour accroître l’efficience et l’efficacité, en mettant à disposition une bibliothèque numérique facile à utiliser, répondant aux besoins des salariés et des employeurs.

Dans le même sillage, M. Amekraz a distribué des tablettes électroniques professionnelles avec une carte Internet 4G à un certain nombre d’inspecteurs de travail. Il a souligné que l’attribution de ces tablettes s’inscrit dans un ensemble de mesures et de procédures visant à développer et à moderniser le Département d’inspection du travail.

Ces tablettes sont équipées de cartes de 15 Gb et d’une application permettant leur programmation à distance, ainsi que d’un programme anti-intrusion et différentes applications nécessaires pour permettre à l’inspecteur d’exercer correctement ses fonctions, a-t-il fait savoir.

L’objectif de cet équipement, enchaîne-t-il, est de faciliter le travail des inspecteurs de travail à l’intérieur et à l’extérieur de leur milieu de travail, de les libérer du travail de bureau et des tâches routinières et de faciliter leur travail grâce au nouveau système d’information « travail.com », qui peut être utilisé sans couverture Internet car il dispose, également, d’une base de données intégrée et peut être mis à jour automatiquement une fois connecté à Internet.

M. Amekraz a mis en avant, dans ce sens, le rôle essentiel que joue l’inspection du travail dans la protection des droits des salariés et la préservation de la compétitivité des entreprises, afin d’assurer la stabilité des relations professionnelles, l’instauration de la paix sociale et l’amélioration du climat des affaires.

LR/MAP