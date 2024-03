La Vice-présidente US salue la résolution onusienne sur l’IA co-parrainée par les États-Unis et le Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Etats-Unis se sont félicités, jeudi, de l’adoption par l’Assemblée générale de l’ONU de la première résolution onusienne sur l’Intelligence artificielle (IA) initialement co-parrainée par le Maroc et les Etats-Unis.

Cette résolution appuyée par 123 Etats membres jusqu’au jour de son adoption, “constitue une étape historique vers l’établissement de normes internationales claires pour l’IA et pour la promotion de systèmes d’IA sûrs, sécurisés et fiables”, a souligné la vice-présidente américaine, Kamala Harris, dans un communiqué.

Le texte montre la voie à suivre en matière d’IA où chaque pays peut à la fois saisir les opportunités offertes par cette technologie et gérer les risques de l’IA, a-t-elle ajouté.

De son côté, le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a affirmé que cette résolution constitue une approche mondiale unique en son genre pour le développement et l’utilisation de cette technologie émergente.

L’intelligence artificielle a un énorme potentiel pour faire progresser le développement durable et les objectifs de développement durable, a ajouté le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué, notant que ce texte contribue à garantir que les avantages de l’IA profitent à tous les pays et à réduire la fracture numérique, en particulier pour les pays en développement.

Cette résolution a été présentée à la presse internationale jeudi dernier par l’ambassadeur représentante permanente des Etats Unis auprès de l’ONU, Linda Thomas Greenfield, et son homologue marocain, Omar Hilale.

Ce texte souligne la nécessité de poursuivre les discussions sur les approches de gouvernance appropriées de l’IA, qui soient fondées sur le droit international, inclusives et adaptées aux différents besoins et capacités des pays développés et ceux en développement.

Le choix porté par les Etats Unis pour associer le Maroc dans ce processus témoigne de la solidité et la force du partenariat stratégique et historique multidimensionnel entre Rabat et Washington. Il traduit aussi la crédibilité, la confiance et le respect dont jouit le Royaume du Maroc à l’échelle onusienne et internationale, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’ambassadeur Hilale a salué une résolution historique et consensuelle fruit d’un processus de négociation participatif et inclusif.

Il a souligné que le Maroc est honoré d’être associé à la présentation et à la négociation de cette résolution historique dès sa conception, notant que cette première résolution sur l’Intelligence artificielle restera gravée dans les annales de l’organisation multilatérale.

Pour le diplomate marocain, cette résolution n’est pas une fin en soi, mais le début d’une entreprise collective pour façonner des systèmes d’intelligence artificielle sûrs, sécurisés et fiables pour le développement durable, qui ne laissent personne de côté.

LR/MAP