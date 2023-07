La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara | Le fruit du rôle pionnier de SM le Roi (Conseillère principale du président de la Knesset)

Partager Facebook

La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara est le fruit du rôle pionnier de SM le Roi Mohammed VI dans la réhabilitation et la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel de l’affluent Hébraïque, a souligné la conseillère principale du président de la Knesset, Orit Moshé.

Mme Moshé qui intervenait par visioconférence en marge d’un colloque sous le thème “Les perspectives des relations bilatérales maroco-israéliennes”, organisé à l’initiative de l’Association pour la culture et l’industrie Maroc-Israël (ACIMI) a salué le dynamisme de la relation entre le Maroc et Israël, mettant en avant les liens forts unissant les Marocains de confession juive à la Mère patrie.

La reconnaissance de la marocanité du Sahara est le fruit d’un travail de longue haleine qui tire sa référence des Hautes Orientations Royales appelant à promouvoir la composante hébraïque comme partie intégrante de la nation, a-t-elle fait savoir, relevant que ce dynamisme sera rehaussé par des relations économiques de qualité entre les hommes d’affaires des deux pays.

Pour sa part, Yehuda Dahane, Co-fondateur du Comité pour la préservation du patrimoine de Demnate a indiqué que la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara est le signe d’une nouvelle victoire qui s’ajoute à la dynamique importante enclenchée par le processus des reconnaissances du Sahara marocain, saluant hautement les efforts du Royaume en ce qui concerne la préservation de l’identité judéo hébraïque qui traduit l’attachement indéfectible des Marocains de confession juive à leurs traditions, à la mère Patrie et au Glorieux Trône Alaouite.

Organisé par l’Association pour la culture et l’industrie Maroc-Israël, ce colloque qui a été rehaussé par la participation d’une belle brochette de professeurs spécialisés dans les domaines de la géostratégie, de l’économie et des relations internationales a été l’occasion de débattre autour d’un ensemble d’idées et de mécanismes à même de contribuer à la consolidation et à l’enrichissement des relations bilatérales entre le Maroc et Israël à la lumière de la reconnaissance, par Israël, de la marocanité du Sahara.

