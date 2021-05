Kénitra | Remise d’attestations d’adhésion à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)

Partager Facebook

Des attestations d’adhésion à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont été délivrées à des commerçants, professionnels et artisans, vendredi à Kénitra, dans le cadre du chantier royal de généralisation de la couverture sociale.

Lors d’une cérémonie organisée en présence, notamment, de responsables de la CNSS et de l’administration fiscale et des représentants des professionnels, des attestations et des cartes d’adhésion à la CNSS, comportant le numéro d’affiliation, ont été remises à des professionnels, commerçants et artisans.

Cette cérémonie se veut, également, une rencontre complémentaire qui va constituer un point d’étape pour discuter des interrogations des citoyens et des problèmes rencontrés sur le terrain pour tenter d’y remédier.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur régional des impôts de Rabat-Salé-Kénitra, Mohammed Kmimech a indiqué que la délivrance de ces premières attestations marque la mise en œuvre effective du chantier royal de la couverture sociale, ajoutant que “nous avons réussi le chantier de la Contribution professionnelle unique (CPU) en tant que levier de la couverture médicale pour les commerçants et les professionnels”.

Cette rencontre avec les représentants des “ex-forfaitaires” (régime du bénéfice forfaitaire) se veut une occasion pour expliquer aux récalcitrants que le lien entre la sécurité sociale et l’impôt s’explique par la base de données importante dont dispose l’administration fiscale, a-t-il argué, notant que cette dernière jouit de la proximité vis-à-vis du contribuable, alors que la CNSS veille sur les droits et les obligations de toutes les parties et ce, à travers des systèmes très rigoureux.

De même, cette rencontre a été l’occasion pour l’évaluation de ce qui a été fait sur la mise en œuvre de ce grand chantier royal, a-t-il dit, ajoutant que plusieurs rencontres et visites sur le terrain ont été organisées pour communiquer et vulgariser le concept de la CPU.

De son côté, le directeur régional de la CNSS Kénitra-Khémisset, Yassine Bengueddour a indiqué, dans une déclaration similaire, que cette rencontre a été l’occasion pour accompagner davantage l’ensemble des professionnels, commerçants et artisans ayant opté pour la CPU, dans leur inscription et à la déclaration de leur famille via le portail de la CNSS.

“La phase de l’inscription est dépassée, maintenant nous sommes en phase d’accompagnement de ces personnes pour leur fournir les explications nécessaires concernant le portail de la CNSS, les modalités d’inscriptions ainsi que les problèmes rencontrés, notamment techniques, lors de l’opération de l’enregistrement”, a-t-il expliqué, ajoutant que les problèmes techniques qui constituaient un obstacle pour les personnes non initiées en informatique ont été réglés.

M. Bengueddour a affirmé, à cet égard, que son département s’est penché sur la simplification des procédures d’inscription, par la suppression de l’exigence d’une adresse mail, tout en maintenant seulement les renseignements liés au nom, prénom et au numéro de téléphone de l’intéressé.

La CPU, instaurée par la Loi de Finances 2021, s’inscrit dans le cadre du chantier stratégique annoncé par SM le Roi Mohammed VI dans Son discours du Trône de 2020 et à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, le 9 octobre 2020, qui vise à généraliser la couverture sociale au profit de tous les Marocains.

Ce chantier, dont la mise en œuvre s’étale sur cinq ans (2021-2025), regroupe quatre volets principaux, à savoir l’élargissement de la couverture médicale de base à l’ensemble des Marocains (2022) et la généralisation des allocations familiales (2023-2024), la retraite et la perte d’emploi (2025).

LR/MAP