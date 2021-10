Journée mondiale de la non-violence | Guterres appelle à une “nouvelle ère de paix”

Partager Facebook

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a appelé à ouvrir une “nouvelle ère de paix”, tout en faisant front commun contre le nouveau coronavirus (Covid-19), qui “ravage toujours nos sociétés”.

A l’occasion de la Journée internationale de la non-violence, M. Guterres a soutenu que la non-violence est un “modèle à appliquer” pour surmonter les défis auxquels le monde est confrontés.

Il a évoqué parmi ces défis les conflits et changements climatiques, la pauvreté et les inégalités, la méfiance et les divisions, sur fond de la pandémie de Covid-19 qui, selon le chef de l’ONU, “ravage toujours nos sociétés et nos économies”.

La Journée internationale de la non-violence est célébrée, chaque année, le jour de l’anniversaire du mahatma Gandhi, ce qui “n’est pas un hasard”, d’après M. Guterres.

“Pour Gandhi, non-violence, manifestations pacifiques, dignité et égalité étaient, plus que des mots, un flambeau guidant l’humanité, indiquant la voie à suivre vers un avenir meilleur”, a-t-il expliqué.

“Nous devons comprendre, comme Gandhi avant nous, que ce qui nous unit dépasse de loin ce qui nous sépare. Que la paix est la seule voie possible vers un avenir meilleur pour chacune et chacun”, a déclaré le chef de l’ONU, mettant en avant les vertus de la solidarité.

“Pour relever les défis du monde contemporain, nous devons nous rassembler en une seule et même famille humaine et embrasser plus que jamais la cause de la paix”, a-t-il conclu.

