GDS | Ben Yahya s'entretient avec plusieurs de ses homologues africaines et arabes

La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naïma Ben Yahya, s’est entretenue avec plusieurs de ses homologues africaines et arabes, mercredi à Berlin en marge de sa participation, à la tête d’une délégation marocaine, au 3e Sommet mondial sur le handicap (GDS 2025).

Elle a ainsi rencontré la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables de Guinée, Charlotte Daffé, la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale du Burkina Faso, Passowendé Pélagie Kaboré, ainsi que la ministre du Développement social de Jordanie, Wafaa Bani Mustafa.

Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la Guinée, le Burkina Faso et la Jordanie dans le domaine social, en particulier concernant l’amélioration de la situation des personnes aux besoins spécifiques.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de son entretien avec Mme Ben Yahya, la ministre guinéenne a souligné l’importance de faire converger les efforts maroco-guinéens en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap.

“Il existe une volonté politique claire, aussi bien en Guinée qu’au Maroc, pour faire progresser les droits des personnes vivant avec un handicap”, a affirmé Mme Daffé, qui a mis en avant les avancées réalisées par son pays, notamment la création d’un fonds de développement social et d’indigence destiné aux ménages les plus démunis, et d’établissements publics autonomes accompagnant les personnes aux besoins spécifiques.

La responsable guinéenne a salué, à cette occasion, les progrès accomplis par le Maroc dans le domaine social, qui suscitent l’intérêt de la Guinée. “Nous avons convenu d’organiser un échange de techniciens afin de partager les bonnes pratiques”, a-t-elle indiqué.

Mme Daffé a par ailleurs salué la solidité des liens entre les deux pays, rappelant que “la Guinée entretient des relations historiques avec le Royaume du Maroc depuis les premières heures de son indépendance” et que les différents chefs d’État guinéens ont toujours œuvré à préserver et à approfondir cette relation.

De son côté, la ministre burkinabé a mis en avant la solidité et l’excellence des relations de coopération entre son pays et le Maroc, fondées sur une fraternité sincère entre les deux peuples.

“Cette rencontre a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération, en particulier dans les domaines de la protection sociale et de l’inclusion des personnes en situation de handicap”, a précisé Mme Kaboré, qui a salué l’expérience du Maroc dans ce domaine, dont le Burkina Faso souhaite s’inspirer.

Elle a ajouté qu’elle souhaitait se rendre prochainement au Maroc pour approfondir sa connaissance des dispositifs sociaux mis en place pour les prendre en compte dans l’élaboration de la politique sociale du Burkina Faso.

“Nos discussions renforcent notre conviction que le Maroc continuera à nous accompagner activement dans cette démarche. Nous nous réjouissons des liens toujours plus étroits entre nos deux pays”, a-t-elle conclu.

L’entretien avec la ministre jordanienne du Développement social a été l’occasion d’un échange sur les avancées réalisées dans les deux pays en matière de protection sociale, avec un accent particulier sur le soutien aux familles vulnérables et l’autonomisation des personnes en situation de handicap, des femmes et des jeunes.

Mme Ben Yahya et Mme Bani Mustafa ont examiné, à cet égard, les moyens de renforcer la coopération maroco-jordanienne dans le domaine social.

La ministre jordanienne a déclaré à la MAP qu’elle s’était accordée avec son homologue marocaine sur l’importance du partage d’expertises en matière de professionnalisation du travail social, en mettant l’accent sur le développement des compétences des assistants sociaux, dans le but d’améliorer la qualité des services rendus aux populations les plus fragiles.

L’entretien a également permis de mettre en lumière l’intérêt d’un échange d’expériences autour de l’organisation du secteur associatif, a-t-elle souligné, tout en saluant les efforts de modernisation entrepris par le Maroc et la Jordanie, tant sur le plan législatif que procédural, en faveur d’une meilleure gouvernance, d’une transparence renforcée et d’une plus grande efficacité de la société civile au service des communautés locales.

Mme Ben Yahya prend part au 3e Sommet mondial sur le handicap à la tête d’une délégation marocaine composée notamment du secrétaire d’État chargé de l’Insertion sociale, Abdeljebbar Rachidi, du wali chargé de la Coordination nationale de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohammed Dardouri, et du directeur de l’Entraide nationale, Khettar El Mojahidi, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui.

La 3e édition du GDS, le plus grand rassemblement mondial consacré aux droits des personnes en situation de handicap, se tient les 2 et 3 avril 2025 dans la capitale fédérale allemande. L’événement s’est ouvert mercredi en présence de Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie, pays co-organisateur de cette édition aux côtés de l’Allemagne, représentée par le chancelier fédéral Olaf Scholz.

LR/MAP