Essaouira célèbre en grande pompe le 30è Rallye “Aïcha des Gazelles”

L’arrivée des participantes à la 30è édition du « Rallye Aïcha des Gazelles » a été célébrée en grande pompe, samedi à Essaouira, dernière étape de cet événement grandiose, dans une ambiance de partage et de convivialité.

Ainsi, un grand défilé des 176 équipages représentant 14 nationalités, ayant pris part de cette manifestation d’envergure, dont le départ a été donné le 17 septembre dernier à Nice (France), des différents partenaires et des équipes des organisateurs, s’est déroulé sur la plage de la Cité des Alizés, au grand bonheur de l’assistance.

A cette occasion, la prestigieuse équipe de voltige aérienne « Marche Verte » des Forces Royales Air a gratifié les habitants et les visiteurs de la ville d’Essaouira, venus nombreux assister à l’arrivée de ce prestigieux Rallye, par des shows aériens époustouflants.

Les pilotes chevronnés de cette célèbre patrouille ont, ainsi, mené de main de maître leurs appareils, dessinant dans les airs, de vrais tableaux et effectuant des manœuvres et acrobaties aériennes à couper le souffle, dans un style traduisant l’harmonie et l’agilité reconnues à l’échelle internationale.

Ce spectacle ahurissant, qui a porté sur divers tableaux individuels et collectifs, a eu le grand mérite de transformer le ciel bleu de la Cité de Mogador en une œuvre artistique alliant couleurs et mouvements extraordinaires.

Par la suite, une cérémonie grandiose de remise de trophées a été organisée en présence de M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, de la secrétaire d’Etat auprès du ministère français de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Jeunesse et de l’engagement, Mme Sarah El Haïry, du gouverneur de la province, Adil El Maliki, du Directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir, des présidents des conseils provincial et communal, fraîchement élus, du président du conseil provincial du tourisme et représentants des autorités locales.

S’exprimant à cette occasion, M. Azoulay a rendu un vibrant hommage à la Fondatrice de cet événement, Mme Dominique Serra, « la Dame de fer que rien n’a réussi à ébranler, ni les incertitudes nées d’une pandémie qui refusait de lâcher prise, ni les rendez-vous et les engagements sans cesse remis en cause par une situation sanitaire, dont l’implacable réalité imposait sa loi à toi ».

« Vous êtes à Essaouira pour donner corps et réalité à ce Maroc qui gagne, à ce Maroc qui est celui de ces retrouvailles qui incarnent aujourd’hui depuis Essaouira les prémices d’un retour aux jours d’avant, porté par des centaines de femmes venues du monde entier et qui autour de vous elles disent leur bonheur d’être ensemble au Maroc qui incarne avec force et émotion la richesse de toutes nos diversités ».

De son côté, Mme Serra n’a pas manqué d’exprimer sa grande fierté de l’organisation de cet événement aussi « difficile et compliquée soit-elle » en raison de la conjoncture actuelle liée à la Covid-19.

Elle a, dans ce sillage, salué les efforts consentis par les autorités marocaines, les sponsors et le comité d’organisation pour que cette manifestation, qui fête cette année son 30ème anniversaire, puisse avoir lieu et se dérouler dans les meilleures conditions.

Pour leur part, les différents intervenants lors de cette cérémonie de remise des prix aux équipages vainqueurs dans les différentes catégories et aux participants pour la première fois à ce Rallye, ont mis en avant les valeurs de combativité, de dépassement de soi, de convivialité et de partage qui caractérisent cette manifestation.

Après des mois de patience et de report eu égard à la conjoncture actuelle induite par la propagation de la Covid-19, le Rallye a enfin été organisé grâce à la persévérance des organisateurs et aux efforts des autorités.

En effet, un protocole sanitaire strict a été mis en place et tous les dispositifs et mesures nécessaires ont été pris afin de garantir la réussite de cet événement.

A noter que depuis 2017, le Rallye « Aïcha des Gazelles », qui accueille les « E-Gazelles », 1ère catégorie 100% électrique dans l’univers du rallye-raid, se base sur un concept unique de navigation à l’ancienne, totalement en hors-piste, donc sans GPS, ni smartphone, mais uniquement avec des cartes, une boussole et une règle. L’objectif n’est pas d’aller vite, mais de prendre le bon cap et d’effectuer le minimum de kilomètres entre les coordonnées de départ et d’arrivée de chaque étape.

LR/MAP