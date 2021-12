Entretiens maroco-suisses à Berne et signature de deux accords de coopération

Partager Facebook

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita s’est entretenu, vendredi à Berne, avec la Présidente du Conseil national (Chambre basse du parlement suisse), Irène Kalin et le Vice-président de la Confédération, chef du département des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.

Ces entretiens se sont déroulés à l’occasion d’une visite de M. Bourita en Suisse, effectuée dans le cadre du dialogue politique entre les deux pays qui célèbrent cette année le centième anniversaire de la présence diplomatique suisse au Maroc.

MM. Bourita et Ignazio Cassis ont signé à cette occasion deux accords de coopération bilatérale, en l’occurrence un protocole d’entente sur l’établissement des consultations politiques et une déclaration conjointe sur la coopération au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris sur le Climat.

En vertu du protocole d’entente sur l’établissement des consultations politiques, les deux pays conviennent de tenir, au moins une fois par an, des rencontres et des consultations qui pourront porter entre autres sur les questions liées à la coopération bilatérale dans divers domaines, les questions de la sécurité et de la coopération en Europe et dans la région de la Mer Méditerranée surtout dans le cadre de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et le Processus de Barcelone sur la Coopération Euro-Méditerranéenne, outre les questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Dans leur déclaration conjointe sur la coopération au titre de l’article 6 de l’Accord de Paris sur le Climat, les deux parties expriment leur intention de coopérer pour renforcer l’action climatique et ce, à travers la conclusion d’un accord bilatéral début 2022, qui visera à opérationnaliser les dispositions pertinentes de l’article 6.2 de l’Accord de Paris, notamment sur la prévention du double comptage des résultats d’atténuation transférés au niveau international.

Une attention particulière devrait être accordée à la complémentarité entre la coopération au titre de l’article 6.2 et la contribution déterminée au niveau national (CDN) du Royaume du Maroc, aux aspects d’intégrité environnementale, ainsi qu’à la promotion et le suivi du développement durable.

La visite de M. Bourita en Suisse a été sanctionnée par une Déclaration conjointe à travers laquelle les deux pays souhaitent institutionnaliser un cadre de dialogue, d’échanges et de coopération sur les questions d’intérêt commun dans plusieurs domaines dont les consultations politiques, l’économie et le commerce, la migration, la justice et la police, les assurances sociales et le développement durable.

LR/MAP