El Guergarate | La provocation de trop du Polisario, le protégé d’Alger (maliweb)

L’intrusion illégale des miliciens de “la fantomatique République Sahraoui démocratique” dans le passage d’El Guergarate, reliant le Maroc et la Mauritanie, est la provocation de trop du polisario, protégé de l’Algérie, écrit, lundi, le journal malien +maliweb+.

“La fantomatique République Sahraoui démocratique, protégée et soutenue par Alger, a fait une intrusion illégale dans le passage d’El Guergarate, le 21 octobre dernier, dans la zone tampon entre le Maroc et la Mauritanie”, souligne la publication malienne, notant que les miliciens de ce pays imaginaire ont bloqué l’axe routier, avec comme conséquences un embouteillage sur le corridor et le blocus total de la zone.

Et de faire remarquer que patient, tolérant, imbu des valeurs islamiques, le Maroc a donné du temps à la médiation. Malheureusement, le Polisario n’a pas cru nécessaire d’écouter les Nations unies et les autres, notant qu’Alger qui pourrait fléchir sa position n’a rien facilité pour un compromis.

“Comme, il existe un temps pour tout”, SM le Roi Mohammed VI “s’est assumé, en utilisant la force de façon proportionnée, conformément aux textes et à ses attributions”, a-t-il expliqué, relevant que c’est bien dans ce cadre que les Forces Armées Royales sont intervenues le vendredi 13 novembre, afin de restaurer la libre circulation du passage d’El Guergarate.

“L’opération menée avec professionnalisme n’a rencontré aucune résistance, donc sans accrochage ni menace pour la population civile”, s’est félicité l’auteur de l’article.

Pour l’auteur de l’article, par ailleurs directeur de publication du +22 septembre+, El Hadj Chahana Takiou, le Polisario, animé par quelques activistes, veut faire parler de lui, alors qu’il a complètement perdu du terrain et son allié de tous les jours, l’Algérie qui a porté le projet de cette République fantoche est invitée à jouer la carte du réalisme politique, du pragmatisme, au lieu de poursuivre la politique de l’Autriche.

Contrairement au polisario et son allié algérien, le Maroc est en phase avec le Conseil de Sécurité de l’ONU et il a aujourd’hui plus qu’hier la communauté internationale avec lui, a relevé le journal, rappelant que par les investissements énormes de SM le Roi Mohammed VI à Laâyoune, le cadre de vie agréable, sa population de plus en plus abondante y compris des étrangers, nombreux sont les pays qui affluent dans le sud du Maroc pour ouvrir un consulat.

Selon le média, “la marche verte, initiée par le visionnaire, il y a 45 ans”, feu SM Hassan II, “n’a pas été inutile”, notant que le résultat est bien là, palpable. Son digne héritier, SM le Roi Mohammed VI, “a donné un coup d’accélérateur à l’oeuvre de son défunt père, au profit exclusif du vaillant peuple marocain”.

LR/MAP