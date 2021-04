Dakhla | 2éme édition du programme “Boost with Facebook”

Partager Facebook

Une cinquantaine de personnes ont bénéficié récemment à Dakhla de la 2éme édition du programme “Boost with Facebook”, destiné à équiper les très petites entreprises (TPE) et les PME des compétences en marketing numérique dont elles ont besoin.

Initiée par le Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, cette initiative vise à accroitre la présence des porteurs de projets en ligne et être compétitives dans l’économie numérique.

Lancé en collaboration avec le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, ce programme mondial du géant du web est destiné à équiper les TPE et les PME des compétences en marketing numérique dont elles ont besoin pour accroitre leur présence en ligne et être compétitives dans l’économie numérique.

“Boost with Facebook” a été déployé par LaStartupFactory avec le soutien de l’Agence de développement du digital (ADD) et mené en partenariat avec la Fondation Attijariwafa Bank et la Fédération marocaine des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (APEBI).

Le cursus du programme “Boost with Facebook” présente deux volets différents à savoir, la voie du débutant, laquelle s’adressant aux entreprises dont la présence en ligne est limitée et sont prêtes à se lancer dans leur aventure numérique et la voie avancée qui est dédiée aux entreprises cherchant à faire passer leur présence en ligne au niveau supérieur.

