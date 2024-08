CPS de l’UA | Le Maroc déterminé à mettre son expérience en matière de démocratie et de gouvernance à la disposition des pays africains frères

Le Maroc a réaffirmé, mardi à Addis-Abeba, devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), sa détermination à mettre son expérience en matière de démocratie et de gouvernance à la disposition des pays africains frères.

Cette volonté émane des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, visant à contribuer à l’émergence d’une Afrique qui prend en main ses propres processus démocratiques et de gouvernance, a souligné la délégation marocaine lors d’une Séance publique du CPS de l’UA sur “le constitutionnalisme, la démocratie et la gouvernance”.

En matière de renforcement de la gouvernance démocratique, le Maroc en partenariat avec le Département des Affaires politiques, Paix et Sécurité de l’UA a organisé, à Rabat, la 3ème édition successive de la formation spécialisée pour les observateurs électoraux de l’UA et le 1er Séminaire de Dialogue sur la démocratie et les élections, a rappelé dans ce sens la délégation marocaine.

Les cycles de formation ont bénéficié à 155 observateurs africains, en provenance de 45 pays d’Afrique, issus des cinq régions du continent, contribuant ainsi efficacement au renforcement de l’État de droit ainsi que la culture du respect des principes de démocratie et de gouvernance, à travers tout le continent, a souligné la délégation.

La délégation a relevé que depuis des décennies, le Royaume a fait le choix de l’édification d’un modèle de société démocratique et moderne, un choix irréversible, basé sur l’État de droit, la participation de tous les citoyens à la vie politique, la séparation des pouvoirs, la décentralisation du pouvoir et l’instauration de mécanismes de contrôle, de reddition des comptes et de bonne gouvernance.

Le Maroc a accompli de nombreuses réalisations au cours des deux dernières décennies en matière d’ancrage et de renforcement de la bonne gouvernance, a mis en avant la délégation.

En effet, le Gouvernement marocain s’est engagé à consolider les efforts consentis en termes de gouvernance, à la lumière des évolutions notoires apportées par la Constitution de 2011 pour répondre aux attentes du citoyen marocain, à travers, entre autres, le déploiement de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption, le renforcement de la transparence et de la séparation des pouvoirs, la déconcentration administrative, et le déploiement d’une nouvelle gouvernance territoriale, a notamment ajouté la délégation.

LR/MAP