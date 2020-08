La frontière canado-américaine fermée jusqu’au 21 septembre

Partager Facebook

La frontière canado-américaine restera fermée à tout voyage non-essentiel jusqu’au 21 septembre, a annoncé vendredi l’exécutif canadien.

Nous prolongeons les mesures réciproques à la frontière canado-américaine pour encore 30 jours, jusqu’au 21 septembre 2020, a indiqué le ministre canadien de la Sécurité publique, Bill Blair, sur Twitter.

Le gouvernement continuera à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité des Canadiens, a-t-il soutenu.

Ottawa et Washington avaient convenu de fermer leur frontière à partir du 21 mars pour une période initiale de 30 jours renouvelable pour freiner la propagation du Covid-19. Depuis, la fermeture est reconduite de mois en mois.

L’entente interdit tout déplacement non essentiel entre le Canada et les États-Unis, sauf pour le commerce des biens et marchandises et les travailleurs de la santé.

Les États-Unis, l’un des pays les plus touchés au monde par la pandémie du coronavirus, comptent plus de 5,2 millions contaminations et plus de 167 000 morts, alors que les récentes données des autorités canadiennes font état de plus de 121 000 cas et plus de 9 000 décès dus à la maladie.

LR