Al Hoceima | 3.935 candidats aux épreuves du Bac

Un total de 3.935 candidats passeront la session ordinaire de l’examen national unifié du Bac au titre de l’année scolaire 2019-2020, au niveau de la province d’Al Hoceima.

Les candidats scolarisés sont au nombre de 2.278 contre 1.657 candidats libres, précise la Direction provinciale de l’Education nationale, notant que 27 centres d’examen ont été aménagés.

Et de poursuivre que quelque 413 salles d’examen (251 pour les candidats scolarisés et 162 pour les candidats libres) et trois centres de correction ont été mobilisés, en plus de 1.365 professeurs chargés de la surveillance.

La session ordinaire de l’examen national unifié du Baccalauréat 2020 se déroulera en deux pôles, les 03 et 04 juillet pour la Littérature et l’enseignement originel et du 06 au 08 juillet pour les Sciences-techniques et le Bac professionnel, rappelle la même source, ajoutant que la session de rattrapage aura lieu du 22 au 24 juillet pour toutes les branches confondues, tandis que les résultats finaux seront annoncés au plus tard le 29 juillet 2020.

Dans ce sens, la Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale a entrepris un ensemble de mesures et de procédures importantes en vue de garantir le déroulement des examens du bac dans les meilleures conditions, notamment la mobilisation de 27 centres d’examen, l’acquisition de masques de protection et de produits stérilisant pour les mains et les chaussures, la désinfection des salles et différents espaces, et le déploiement des moyens nécessaires pour garantir et assurer la sécurité des candidats.

Les mesures prises portent aussi sur l’utilisation d’un thermomètre numérique pour mesurer la température des candidats et des cadres administratifs et pédagogiques à l’entrée des centres d’examens et avant le début de chaque épreuve, outre l’adoption de mesures préventives, notamment la limitation du nombre de candidats à 10 par salle, et ce pour éviter la propagation du covid-19.

LR