Antony Blinken salue les efforts du Maroc en faveur de l’établissement de ponts entre les cultures

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a salué, vendredi à Tanger, les efforts du Maroc et du projet “Aladdin” en matière de construction de ponts entre les cultures et de lutte contre le racisme et le fanatisme.

Dans un message vidéo diffusé lors de la séance inaugurale du “Dialogue de Tanger” qu’organise le projet “Aladdin” en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et l’Alliance des civilisations des Nations Unies, M. Blinken a tenu à saluer le gouvernement marocain et le projet “Aladin” pour leur rôle en faveur de l’établissement de ponts entre les cultures et en matière de lutte contre toutes les formes de racisme et de fanatisme.

Le secrétaire d’Etat américain a souligné à cette occasion l’importance du “Dialogue de Tanger” en matière de renforcement de la compréhension entre l’occident y compris les Etats Unis et les pays du monde musulman.

Nouer des relations fortes entre l’occident et le monde musulman peut servir de “force agissante” pour un changement positif et de “base solide” pour régler plusieurs questions cruciales pour la région notamment le maintien de la paix dans les zones de conflits et le renforcement des opportunités économiques en vue de consolider les libertés pour les peuples de différentes confessions et faire face aux conséquences des changements climatique y compris l’insécurité hydrique et alimentaire, a indiqué M. Blinken.

Le secrétaire d’Etat américain a également appelé à mettre en place des programmes et des politiques à même d’assurer le développement et contribuer à un monde plus sûr, plus pacifique et plus prospère pour les nouvelles générations.

Le Maroc est l’un des pays fondateurs de l’Alliance des civilisations des Nations Unies en 2005 et du projet “Aladdin” qui a été lancé en 2009.

