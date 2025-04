Agriculture | Vers l’élaboration d’un programme “ambitieux” d’irrigation

Partager Facebook

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a annoncé, mardi à Meknès, l’élaboration imminente d’un programme “ambitieux” d’irrigation pour l’été prochain.

“Un programme ambitieux d’irrigation pour l’été prochain sera mis en place, eu égard les précipitations bénéfiques enregistrées lors de cette campagne agricole qui ont permis une amélioration sensible de la situation hydrique”, a dit M. El Bouari lors de l’ouverture d’une conférence internationale de Haut niveau, organisée à l’occasion de la 17ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM).

Et d’affirmer que ce programme sera élaboré en étroite coordination avec le ministère de l’Équipement et de l’Eau dans les prochains jours.

Sur un autre registre, M.Bouari a noté que l’amélioration des pâturages dans la majorité des zones dédiées permettra de réussir les efforts de reconstitution du cheptel national, en tant que priorité stratégique, en réaction au message Royal au sujet de l’abstention d’accomplir le rite du sacrifice de l’Aïd Al-Adha de cette année, offrant ainsi une opportunité de reproduction du cheptel national.

Et de relever : “Cela permettra un retour progressif aux niveaux de production enregistrés avant 2020. Le ministère travaille à l’élaboration d’un programme intégré pour accompagner les éleveurs et améliorer la productivité du cheptel national, en tant que nécessité pour atteindre la souveraineté alimentaire dans ce domaine”.

En outre, M. El Bouari a rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie “Génération Green 2020-2030”, l’axe de la mobilisation de l’eau et de l’amélioration de l’efficience de l’irrigation revêt une importance cruciale dans la détermination du futur de l’agriculture marocaine et du monde rural.

À cet effet, il s’est dit convaincu que la garantie de l’approvisionnement agricole en eau d’irrigation, en application des Hautes Orientations Royales, renforcera la résilience du Royaume face aux changements climatiques, assurera l’approvisionnement du marché national dans de bonnes conditions et préservera la compétitivité du Maroc sur les marchés internationaux.

Parallèlement, le ministre est revenu sur plusieurs mesures qui sont actuellement mises en œuvre pour mobiliser et rationaliser les ressources hydriques dédiées à l’agriculture, dans le cadre de la stratégie “Génération Green” et du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027.

Il s’agit, entre autres, de la modernisation des réseaux d’irrigation pour une meilleure valorisation de l’eau et du développement de l’irrigation localisée économe en eau, avec pour objectif de porter la superficie irriguée par goutte-à-goutte, qui couvre actuellement 54% de la superficie équipée, à plus de 70% d’ici 2030.

M. El Bouari a aussi cité le développement de l’offre en eau à travers la construction de nouveaux barrages dans les régions à forte pluviométrie et la réalisation de projets d’interconnexion des bassins hydrauliques, pour transférer les eaux vers les zones centrales souffrant de pénurie structurelle.

Le ministre a précisé qu’il est prévu de mobiliser près d’un milliard de mètres cubes d’eau par an depuis le bassin du Sebou et les bassins du nord vers les bassins de Bouregreg, Oum Er-Rbia et Tensift, qui connaissent un déficit en cette ressource vitale.

Il est également question de créer des stations de dessalement d’eau de mer en recourant aux énergies renouvelables, afin d’alléger la pression sur les ressources conventionnelles et garantir un approvisionnement durable en eau d’irrigation pour les cultures à forte valeur ajoutée, contribuant ainsi au développement agricole et à la création de nouveaux emplois.

La session inaugurale de cette conférence a été marquée par la présence notamment du ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, du ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de l’Europe au sein du gouvernement de la République Française, Benjamin Haddad, du ministre Italien de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Francesco Lollobrigida, ainsi que du président du Conseil Mondial de l’Eau, Loïc Fauchon.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM 2025, qui connait la participation de 1.500 exposants venus de 70 pays, est organisé du 21 au 27 avril sous le thème “Agriculture et monde rural : l’eau au cœur du développement durable”.

Véritable carrefour des politiques agricoles, ce salon constitue un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.

LR/MAP