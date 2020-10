Vaccin anti-Covid-19 | L’Inde prévoit de garantir 500 millions de doses d’ici juillet 2021

Partager Facebook

L’Inde prévoit de garantir jusqu’à 500 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 d’ici juillet 2021 pour couvrir dans un premier temps environ 250 millions de personnes, a indiqué dimanche le ministre indien de la Santé, Harsh Vardhan.

“Le gouvernement travaille d’arrache-pied pour assurer une distribution juste et équitable des vaccins, une fois qu’ils sont prêts. Notre priorité est de garantir le vaccin au profit de tout le monde dans le pays”, a écrit le responsable indien dans un tweet.

Des listes de groupes de citoyens qui auraient besoin en urgence du vaccin sont établies par le ministère de la Santé en coordination avec les gouvernements des Etats fédérés, a-t-il dit.

“Il est souhaitable d’avoir un vaccin à dose unique. Cependant, il est souvent difficile d’atteindre les niveaux souhaités de protection immunitaire en utilisant une seule dose”, fait observer M. Vardhan, ajoutant que les vaccins à deux doses sont adaptés pour atteindre l’immunogénicité souhaitée car la première dose confère une certaine protection immunitaire et la seconde dose l’augmente davantage.

Plusieurs vaccins candidats sont actuellement en cours de test en Inde, dont Covishield développé conjointement par l’Université d’Oxford et le géant pharmaceutique AstraZeneca ainsi que Covishield qui, en cas de succès, sera produit en masse par le Serum Institute of India (SII), outre COVAXIN et Zydus Cadila.

Selon un dernier bilan, l’Inde a enregistré 75.829 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, portant le total des infections à plus de 6,5 millions de cas dont 5,5 millions de rémissions et plus de 101.000 décès.

LR