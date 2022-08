Ukraine | Le 1er chargement de céréales reprend sa route vers le Liban

Partager Facebook

Le premier navire transportant des céréales exportées par l’Ukraine, depuis le début de l’opération russe le 24 février, a repris mercredi sa route à destination du Liban, après avoir subi les inspections nécessaires au large des côtes d’Istanbul.

Deux bateaux transportant les inspecteurs Centre de coordination conjoint (CCC) récemment créé, accompagnés de deux navires d’escorte des garde-côtes turcs, se sont approchés du navire ancré à l’entrée nord-ouest du détroit du Bosphore.

Des représentants de l’Ukraine, de la Russie, de la Turquie et des Nations unies, sous l’égide du CCM, sont montés à bord du navire, afin de procéder à des examens pour s’assurer que le cargo ne transporte aucune cargaison non comptabilisée.

Le Razoni, navire battant pavillon de la Sierra Leone, a quitté le port d’Odessa en Ukraine, tôt lundi, avec 26 527 tonnes de maïs à destination du Liban. Il s’agit de la première expédition réussie de gros volumes de céréales depuis près de six mois, de l’Ukraine vers les marchés internationaux via la mer Noire.

L’inspection a duré environ une heure et demie, et le ministère turc de la Défense a annoncé que le Razoni commencerait sa traversée du détroit du Bosphore dans l’après-midi.

La Russie et l’Ukraine ont signé le 22 juillet, avec la Turquie et les Nations unies, un accord visant à reprendre les exportations de céréales et d’engrais à partir des ports ukrainiens de la mer Noire, à savoir Odessa, Chornomorsk et Pivdennyi.

La semaine dernière, le CCM a été inauguré à Istanbul avec un total de 20 représentants de l’Ukraine, de la Russie, des Nations unies et de la Turquie pour surveiller la mise en œuvre du processus d’expédition des céréales.

Près de 20 millions de tonnes de céréales se trouvent encore en Ukraine, en attente d’être expédiées.

