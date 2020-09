Soutien de la BERD à l’agro-industrie marocaine

Partager Facebook

La Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a octroyé un prêt de 7,8 millions d’euros à « Land’Or Maroc Industries », spécialisée dans la fabrication du fromage, indique mercredi un communiqué de la Banque.

Ce prêt servira à financer l’acquisition et l’installation des équipements de la nouvelle usine de fabrication de fromage du groupe, installée à Kénitra et qui sera opérationnelle d’ici à fin 2021, avec une capacité de production de 2.700 tonnes de fromage fondu par an.

Le groupe bénéficiera également d’une subvention de l’Union européenne dans le cadre du programme « Chaîne de valeur et compétitivité de la BERD », qui vise à améliorer les chaînes de valeur et à rendre les entreprises plus compétitives dans la région Sud et Est de la Méditerranée.

À ce jour, la BERD a investi près de 2,5 milliards d’euros au Maroc à travers 66 projets, rappelle-t-on.

