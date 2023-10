Sahara Marocain | Le Maroc se félicite de l’adoption de la résolution 2703 par le Conseil de Sécurité de l’ONU

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc se félicite de l’adoption, lundi, par le Conseil de Sécurité de l’ONU de la résolution 2703 relative à la question du Sahara marocain, qui intervient dans “un contexte marqué par la poursuite de la dynamique positive que connaît le dossier, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste”, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

La résolution 2703 renouvelle le mandat de la MINURSO pour une année, jusqu’à fin octobre 2024.

Dans un communiqué, le ministère souligne que le soutien international grandissant de près d’une centaine de pays à l’Initiative Marocaine d’Autonomie, l’ouverture à Laâyoune et à Dakhla de plus d’une trentaine de Consulats Généraux, la non-reconnaissance de plus de 84% des Etats membres de l’ONU de l’entité fantoche, ainsi que l’essor économique et social de la région dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement pour les Provinces du Sud confortent, en effet, l’approche préconisée par le Royaume dans le traitement de cette question.

C’est dans ce contexte que le Conseil de Sécurité, à travers la résolution d’aujourd’hui, conforte sa démarche au sujet de la question du Sahara marocain, aussi bien au niveau de l’identification des parties, la consécration du cadre du processus, que de la confirmation de sa finalité, affirme la même source.

La résolution, poursuit le communiqué, a identifié clairement les parties au processus politique, qui doivent assumer leur responsabilité politique, juridique et morale dans la recherche d’une solution définitive au différend régional sur le Sahara marocain. Elle cite en particulier l’Algérie à six reprises, soit autant de fois que le Maroc, confirmant que l’Algérie est bel et bien la partie principale à ce différend artificiel.

De même, affirme le ministère, la nouvelle résolution consacre les tables rondes comme seul cadre du processus politique, avec notamment la participation de l’Algérie, partie prenante directement interpellée.

Enfin, le Conseil de Sécurité a confirmé que la solution politique définitive ne peut être qu’une “solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis”, précise la même source, relevant que ces paramètres sont de nouveau couplés à l’appui du Conseil de Sécurité à l’Initiative Marocaine d’Autonomie, qualifiée de “sérieuse et crédible”.

Il est important de relever, dans ce cadre, que plusieurs pays à travers le monde expriment clairement leur soutien à cette Initiative comme base incontournable de toute solution à ce différend régional.

Par ailleurs, la nouvelle résolution a adressé un rappel à l’ordre au “polisario” concernant ses violations et ses restrictions sur la liberté de circulation de la MINURSO, fait remarquer le communiqué, notant qu’elle a demandé de nouveau à l’Algérie de permettre l’enregistrement des populations des camps de Tindouf.

Fort de ses acquis et de la constance de l’approche du Conseil de Sécurité, le Royaume du Maroc, comme l’a réaffirmé Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, demeure pleinement engagé pour appuyer les efforts du Secrétaire Général de l’ONU et son Envoyé Personnel visant la relance du processus des tables rondes, en vue de parvenir à une solution politique, basée sur l’Initiative Marocaine d’Autonomie et dans le strict respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Royaume, conclut le communiqué.

