Sahara Marocain | La décision de l’Espagne augmente clairement la confiance des pays qui avaient déjà adopté la même position

La reconnaissance par l’Espagne de l’initiative marocaine d’autonomie comme la solution la plus crédible pour parvenir à un règlement définitif du différend artificiel autour du Sahara marocain augmente “clairement” la confiance de ceux qui avaient déjà adopté cette même position, a affirmé Delfim Santiago Das Neves, président de l’Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe.

“Je tiens à féliciter le Royaume du Maroc pour ce nouvel accomplissement, qui rassure et augmente clairement la confiance de ceux qui avaient déjà adopté cette position, d’autant qu’il fournit des garanties quant au caractère irréversible de ce processus”, a souligné M. Das Neves dans une déclaration à la MAP.

Il a, dans ce sens, exprimé sa “profonde satisfaction et sa grande joie, quant à la nouvelle position de l’Espagne, notant que la reconnaissance par le pays ibérique de l’initiative marocaine d’autonomie comme la solution la plus crédible, s’inscrit dans la continuité de la reconnaissance déjà exprimée et rendue publique par de nombreux pays, dont Sao Tomé-et-Principe.

“La position de l’Espagne en faveur de la marocanité du Sahara a indéniablement des significations importantes, puisqu’il s’agit d’un pays européen et d’une référence dans l’Union européenne (UE), ainsi que sur la scène internationale”, a poursuivi M. Das Neves.

“En ce qui concerne Sao Tomé-et-Principe et dans le cadre des excellentes relations d’amitié et de coopération parlementaire existant entre nos deux pays, je réitère une fois de plus notre ferme position de reconnaissance, déjà exprimée par les organes compétents, du Sahara marocain et notre soutien au Royaume du Maroc dans la défense intransigeante de son intégrité territoriale.”, a-t-il conclu.

LR/MAP