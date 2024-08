Rome | L’ambassade du Maroc au Vatican célèbre la glorieuse Fête du Trône

Partager Facebook

L’ambassade du Maroc au Vatican a organisé, mardi à Rome, une brillante réception en commémoration du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

La réception, présidée par l’ambassadeur de SM le Roi près le Saint-Siège et l’Ordre souverain militaire de Malte, Rajae Naji Mekkaoui, a été marquée par la participation de hauts officiels du Vatican et de l’Ordre de Malte, des ambassadeurs et des représentants du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, ainsi que d’autres personnalités et invités de marque.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, Mme Naji Mekkaoui a mis en relief les importantes réformes et les projets structurants menés par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, qui ont permis au Maroc d’être un modèle singulier de stabilité et de développement socio-économique.

La diplomate a également mis l’accent sur la diplomatie marocaine ”proactive et dynamique, ouverte sur toutes les régions du globe et promouvant les valeurs du dialogue et de coexistence pacifique, ainsi que la coopération aux niveaux bilatéral, régional, Nord-Sud et Sud-Sud ayant contribué au renforcement de la place du Royaume sur l’échiquier international”.

Le représentant du Saint-Siège s’est félicité, de son côté, des relations cordiales bilatérales entre le Maroc et le Vatican et du respect par les deux parties des valeurs culturelles communes.

Les convives ont tenu, à cette occasion particulière, à adresser leurs vives félicitations et vœux de prospérité à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain.

LR/MAP