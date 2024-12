Pour la BERD, le Maroc est un très grand pays d’investissement (Renaud-Basso)

Partager Facebook

Le Maroc est “un très grand pays d’investissement” pour la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), a affirmé la présidente de cette institution financière, Odile Renaud-Basso.

“Depuis le début de l’année 2024, la Banque a investi plus de 400 millions d’euros”, a précisé Mme Renaud-Basso dans une interview accordée à la MAP, en marge de l’Africa Investment Forum (AIF) qui se tient jusqu’au 06 décembre à Rabat, notant que d’autres projets sont en cours.

Qualifiant la relation entre le Maroc et la BERD d’”excellente”, Mme Renaud-Basso a souligné que les investissements de la Banque au Maroc depuis 2012, ont atteint près de 5 milliards d’euros, dont 70% dans le secteur privé.

“Nous venons de redéfinir la stratégie pays 2024-2029 pour le Maroc, qui porte sur trois grandes priorités, à savoir favoriser le développement du secteur privé, y compris les PME, la transition énergétique et l’inclusion des femmes”, a-t-elle fait savoir.

Pour le développement du secteur privé, la BERD finance directement les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans tous les secteurs, mais aussi via le secteur bancaire, à travers des partenariats avec les principales banques, pour favoriser le financement des PME, y compris des programmes dédiés aux jeunes et aux femmes entrepreneurs, a expliqué Mme Renaud-Basso.

Au volet de la transition énergétique, elle a affirmé que la BERD souhaite accompagner les stratégies du Royaume en la matière, soulignant que la Banque a déjà financé des projets privés d’investissement dans les énergies renouvelables au Royaume.

Quant à l’inclusion des femmes, la Banque veut faciliter l’accès des femmes au marché du travail et aux postes de responsabilité et de gouvernance au sein des entreprises, a indiqué Mme Renaud-Basso.

LR/MAP