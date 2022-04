Mezzour met en avant à Dubaï l’attractivité du Maroc en matière d’infrastructures numériques

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La ministre déléguée en charge de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a mis en avant à Dubaï l’attractivité du Maroc en matière d’infrastructures numériques, grâce à laquelle il occupe la troisième place en Afrique.

Intervenant lors du Forum de l’Organisation arabe pour le développement administratif en marge sa participation au Sommet mondial des gouvernements, tenu du 29 au 31 mars sous le thème “Façonner les gouvernements de demain, Mme Mezzour a également souligné le rôle majeur que joue la transformation numérique dans le développement socio-économique du Royaume, conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, indique lundi le ministère dans un communiqué.

Cette visite de travail aux Émirats Arabes Unis a, en outre, été rythmée par des rencontres bilatérales qui ont réuni Mme Mezzour et de hauts responsables émiratis, notamment le ministre d’État chargé de l’Intelligence artificielle, de l’économie numérique et des applications de télétravail, Omar bin Sultan Al Olama, pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’intelligence artificielle et de l’économie numérique, ajoute le communiqué.

Les deux parties ont convenu d’étudier un projet de partenariat entre les deux ministères visant à promouvoir l’écosystème des start-ups et à former les compétences marocaines dans le domaine de l’intelligence artificielle.

La ministre s’est également entretenue avec la ministre d’Etat émiratie du Développement Gouvernemental et du Futur, Ohood Khalfan Al Roumi, pour examiner les perspectives de coopération dans le domaine de la numérisation des services publics, notamment pour s’inspirer des expériences réussies menées aux Émirats Arabes Unis, selon la même source.

Dans ce cadre, Mme Mezzour, accompagnée du directeur général de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, Abdelaziz Babqiqi, et de représentants du ministère de la Justice, a tenu une séance de travail avec le directeur général de Dubai Digital Authority, Hamad Al Mansouri, l’occasion de discuter du processus de transformation numérique mené par l’émirat de Dubaï durant les 20 dernières années, qui a permis d’atteindre un niveau de satisfaction des citoyens de plus de 90%, notamment concernant la digitalisation des services publics.

Cette rencontre a également permis aux responsables émiratis de présenter l’expérience réussie de “Dubai Now”, l’application unifiée pour les services gouvernementaux de la ville, qui fournit plus de 120 services intelligents de plus de 30 agences gouvernementales et privées.

La ministre a également tenu une réunion avec le président de l’Agence d’Etat des services publics et des innovations sociales de la République d’Azerbaïdjan, Ulvi Mehdiyev, dans le but de mettre en application les dispositions du mémorandum d’entente unissant les deux parties, et discuter des possibilités de coopération supplémentaires dans le domaine de numérisation des services publics.

A cette occasion, elle a effectué une visite du pavillon de l’Azerbaïdjan à l’Expo 2020 Dubaï, pays qui a en effet mené une expérience réussie dans ce domaine, à travers la mise en place du service ASAN (Azerbaïdjan Service and Assessment Network) dont l’objectif est de rendre les services publics plus efficaces, plus transparents et plus facilement accessibles aux citoyens.

Dans l’objectif d’encourager les initiatives des institutions marocaines participant à l’Expo Dubaï 2020, Mme Mezzour s’est rendue à l’”Annual Investment Meeting” de Dubaï, où elle a mené une visite du stand de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, l’occasion de discuter des moyens de promouvoir le Maroc comme destination de choix pour les investisseurs dans le domaine du digital, note le communiqué.

Elle a également assisté à une conférence organisée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux et la Bourse de Casablanca dans le cadre des “Morocco Capital Market Days”, qui ont pour objectif de faire la lumière sur l’attractivité des marchés financiers du Royaume, notamment auprès des investisseurs étrangers.

Cette visite de travail a été l’occasion de favoriser les échanges d’expériences, de promouvoir de nouvelles perspectives de partenariat et de renforcer les relations bilatérales privilégiées et fraternelles qui existent entre les Émirats Arabes Unis et le Royaume du Maroc, conclut le communiqué.

LR/MAP