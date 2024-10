Maroc-USA | Laâyoune et Arlington au Texas scellent un accord de jumelage

Un accord de jumelage entre la commune de Laâyoune et la ville d’Arlington dans l’État du Texas (États-Unis), a été signé, jeudi à Laâyoune, dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

S’inscrivant dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Maroc et les États-Unis, cet accord a été paraphé par le président du Conseil communal, Moulay Hamdi Ould Errachid et le maire de la ville d’Arlington, Jim Ross, au siège de la municipalité de Laâyoune, en présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, du président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, et du maire de la ville de Columbus (Ohio), Andrew Ginther, qui est également président de la Conférence des maires des Etats-Unis, ainsi que des élus.

“Cet accord a pour objectif de consolider les relations de coopération en faveur du bien-être des deux communautés, à travers les échanges économiques, éducatifs et culturels”, a souligné M. Ross, à l’issue de la cérémonie de signature de cet accord de jumelage.

Dans ce sillage, il s’est dit “très impressionné” par la qualité des infrastructures à Laâyoune, faisant observer que les deux villes partagent des intérêts communs dans un cadre d’entente mutuel.

Le maire de la ville d’Arlington a également émis le souhait de consolider davantage les relations bilatérales, se disant optimiste quant au développement de cette coopération dans l’avenir.

Pour sa part, M. Ould Errachid a indiqué que cet accord de jumelage intervient après la décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara et son intégrité territoriale, rappelant qu’il s’agit du second accord, après celui signé en mai de l’année dernière avec la ville de Hollywood dans l’État de Floride.

Il a aussi fait part de sa volonté d’établir des relations mutuellement bénéfiques dans les domaines culturel, économique et politique.

En vertu de cet accord, les deux parties ont convenu de renforcer les relations de coopération et de partenariat notamment dans les secteurs économique, culturel, artistique, éducatif, touristique et environnemental.

Cet acte de jumelage témoigne aussi de la volonté mutuelle d’entretenir une relation d’amitié constructive, basée sur le respect mutuel, l’égalité et les intérêts communs, conformément aux lois et législations en vigueur.

A cette occasion, un film institutionnel mettant en avant les potentialités et atouts de la ville d’Arlington dans l’État du Texas a été projeté.

De même, les membres de la délégation ont suivi une présentation sur le programme de développement de la commune de Laâyoune couvrant les différents projets inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.

Au cours de leur séjour à Laâyoune, les élus américains ont effectué des visites de terrain à plusieurs projets, où ils ont constaté de visu les efforts consentis pour assurer un développement global et intégré de la région.

Plus tôt dans la journée, la délégation américaine a tenu une rencontre avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, au cours de laquelle l’accent a été mis sur les développements de la cause nationale et sur l’essor de développement que connait la région dans différents domaines.

A rappeler qu’un accord de jumelage similaire avait été signé, mercredi à Dakhla, entre la commune de cette ville et Columbus (Ohio) aux États-Unis.

LR/MAP