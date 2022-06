Maroc-Afrique | Des liens historiques nourris par une coopération solide et cohérente

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le continent africain représente pour le Maroc, au-delà de la réalité géographique, des liens historiques et culturels, profondément enracinés et nourris par une coopération solide et cohérente, a affirmé l’ambassadeur du Maroc au Guatemala, Tarik Louajri.

S’exprimant lors d’une cérémonie de célébration de la Journée d’Afrique, organisée par l’ambassade du Royaume à Guatemala en collaboration avec le ministère des Relations extérieures de ce pays, M. Louajri a souligné l’attachement indéfectible du Maroc aux intérêts supérieurs de ce continent, qui s’est concrétisé depuis la fondation de l’Organisation de l’Unité Africaine en 1961.

Devant de hauts responsables du ministère guatémaltèque, des diplomates, des représentants des ministères de la Culture et de la Défense, des membres des associations afro-guatémaltèques, ainsi que plusieurs personnalités de la sphère politique, économique et académique, le diplomate marocain a soutenu que “l’Afrique, avec toutes ses dimensions politique, économique, culturelle et surtout humaine, fait partie des priorités de la politique étrangère du Maroc”.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il poursuivi, a donné un nouvel élan aux relations d’amitié et de coopération avec le continent africain, comment en témoigne les multiples visites d’Etat effectuées par le Souverain dans plus de 30 pays africains.

Ces visites, en plus d’affirmer la vision stratégique du Royaume, ont jeté les fondements d’une coopération Sud-Sud multidimensionnelle et instauré un partenariat innovant, ce qui a permis la signature d’un millier d’accords et la réalisation de grands projets d’investissements dans la région, a fait observer M. Louajri.

Par ailleurs, il a rappelé que le Maroc n’a jamais renoncé à son engagement ferme d’aider les pays frères d’Afrique, à travers notamment la réalisation de projets de développement humain, destinés à améliorer les conditions de vie des populations africaines, l’acheminement d’aides médicales et le déploiement de plusieurs hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne.

L’ambassadeur marocain a aussi mis en avant le rôle majeur et indéniable du Maroc en matière de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme à travers des initiatives, en partagent ses expériences et expertises avec les pays frères d’Afrique et la formation des imams africains.

Il a également mis en exergue les efforts déployés par le Royaume dans le cadre de sa politique migratoire, en adoptant une approche solidaire, notamment avec la régulation et l’intégration dans la société marocaine de dizaines de milliers de migrants africains, ainsi que l’engagement du Royaume pour la préservation de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques en Afrique.

De son côté, Mme Atzum Arevalo de Moscoso, vice-ministre guatémaltèque des Relation extérieures s’est réjouie de la célébration de cet important évènement qui se tient pour la première fois à Guatemala.

La responsable guatémaltèque a relevé que la commémoration de cette Journée, devrait consacrer les relations entre l’Amérique Latine et l’Afrique, rappelant que les deux continents sont appelés à travailler ensemble pour surmonter les multiples défis et atteindre le bien-être économique et social de leurs populations. “Force est de constater que l’Afrique est considérablement absente dans la politique étrangère guatémaltèque”, a-t-elle déploré.

Cette cérémonie a été ponctuée par un débat riche et fructueux sur la réalité de l’essor de l’Afrique. Les intervenants ont constaté la dimension africaine du Maroc et l’élan de sa solidarité avec les pays africains.

Ils ont aussi saisi cette occasion pour saluer le soutien actif et continu du Royaume au développement durable du continent africain, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La cérémonie a été marquée par la projection du film documentaire “Le Maroc et les mouvements de libération en Afrique” et l’aménagement d’un stand présentant une exposition photographique retraçant la politique africaine du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, ainsi qu’une variété de délices de la gastronomie marocaine et la traditionnelle offrande du thé.

LR/MAP