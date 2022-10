Madrid | Le Maroc participe au 14è Salon ”Fruit Attraction”

Partager Facebook

Le Maroc participe, pour la troisième fois, à la 14-ème édition du Salon ”Fruit Attraction’’, l’un des plus importants évènements internationaux dédiés au secteur agricole, qui se tient du 04 au 06 octobre à Madrid.

Attirant plus de 1.800 exposants et plus de 90.000 visiteurs, venus de 130 pays, ce salon se veut un lieu de rencontres ‘’privilégié’’ pour les professionnels du secteur des fruits et légumes.

Le pavillon marocain abrite 17 exportateurs du secteur agricole, présentant une palette diversifiée de fruits et légumes, permettant de renforcer l’offre marocaine et son positionnement sur le marché international, et particulièrement sur le marché européen.

Dans ce cadre, l’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations ‘’Morocco Foodex’’ a aménagé un pavillon de 339 m² pour l’exposition d’un large panel de produits agricoles marocains (agrumes, tomate, poivron, avocat, haricot vert, …).

Organisé par la Foire de Madrid (IFEMA) et FEPEX (Fédération espagnole des associations de producteurs-exportateurs de fruits et légumes), cette 14ème édition de ‘’Fruit Attraction’’ permet de mettre en relation des acheteurs et vendeurs venus du monde entier.

Il s’agit, selon ses initiateurs, d’un ‘’lieu unique ouvrant le champ des possibilités à de nouveaux partenariats commerciaux’’.

Véritable plateforme commerciale, Fruit Attraction ‘’combine le potentiel des outils du monde en ligne avec tous les avantages commerciaux du salon’’. Il est de ce fait ‘’un innovant centre d’affaires’’ pour le secteur professionnel des fruits et des légumes.

LR/MAP