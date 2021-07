Le Turkménistan salue la gestion exemplaire par le Maroc de la riposte à la Covid-19 sous le leadership de SM le Roi

Partager Facebook

Le vice-premier ministre et ministre des Affaires Étrangères du Turkménistan, Rashid Meredov, a salué, jeudi, la gestion exemplaire par le Maroc de la riposte à la Covid-19, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette position a été exprimée lors d’un entretien en visioconférence avec le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, dans le cadre la quatrième session des Consultations Politiques entre le Maroc et le Turkménistan, au niveau des ministres des Affaires Étrangères.

Pour sa part, M. Bourita a loué la bonne gestion par le Turkménistan de la crise de la Covid-19 et l’initiative lancée par le Président turkmène de mettre en place un “Conseil International des Scientifiques Médicaux”, qui servirait de plate-forme de dialogue sur les nouveaux défis sanitaires et médicaux, indique un communiqué du ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger.

Les deux ministres ont appelé à l’intensification des échanges de visites de hauts responsables et de délégations parlementaires en vue de renforcer le dialogue politique et de consolider la coopération bilatérale.

Ils ont aussi convenu de s’atteler, dans un premier temps, au développement de la coopération dans les secteurs de la pétrochimie, de l’agriculture, des engrais et fertilisants, du tourisme et de la santé, et souligné l’intérêt d’accélérer la finalisation des projets d’accords bilatéraux ayant trait aux domaines de la fiscalité, de l’agriculture, de l’artisanat et des chemins de fer.

MM. Bourita et Meredov, qui ont réitéré l’intérêt de renforcer les relations économiques et commerciales, ont également consenti de promouvoir les investissements et de mettre en place un Conseil d’Affaires maroco-turkmène.

Les deux parties ont insisté, en outre, sur l’importance des échanges socio-culturels et du renforcement du rapprochement entre les deux peuples amis, à travers la participation aux manifestations culturelles et festivals internationaux organisés dans chacun des deux pays.

A cet égard, les deux ministres se sont entendus sur la célébration, l’année prochaine, du 30ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Turkménistan, par la programmation d’actions et d’évènements reflétant la profondeur de l’amitié qui lie les deux peuples, ajoute le communiqué.

Les deux parties se sont mises d’accord sur le renforcement des échanges estudiantins, à travers l’octroi réciproque de places pédagogiques dans les instituts et universités marocains et turkmènes au profit des étudiants des deux pays.

LR/MAP