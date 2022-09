Partager Facebook

La situation au Sahara marocain se caractérise par une confirmation qualitative et quantitative de la marocanité du Sahara, tant au niveau des Etats qu’au niveau de l’opinion publique africaine et internationale, a affirmé le politologue gabonais Dr Jean Delors Biyogue Bi Ntougou.

«La situation au Sahara marocain se caractérise par une confirmation qualitative et quantitative de la marocanité du Sahara, tant au niveau des Etats qu’au niveau de l’opinion publique africaine et internationale, d’une part, et de l’autre par l’affaiblissement interne du polisario, ainsi que l’épuisement et l’agacement à peine voilés des puissances extérieures qui jusqu’alors ont soutenu ce groupe armé dans son aventure », a souligné Dr Jean Delors Biyogue Bi Ntougou dans un entretien publié lundi par l’agence rwandaise d’information RNA.

Le politologue a relevé que le plan marocain d’autonomie « reste l’unique solution sûre dont la mise en œuvre s’impose désormais comme une urgence », mettant en avant les succès diplomatiques réalisés par le Maroc.

Revenant sur ces succès diplomatiques du Royaume, Dr Jean Delors Biyogue Bi Ntougou note « qu’il y a d’abord la puissance de l’évidence : la marocanité du Sahara. Ensuite la cohérence et le réalisme dont fait preuve le Maroc dans la prise en compte des aspirations de ses citoyens originaires de la région ainsi que le démontre le contenu de son Plan largement apprécié par la Communauté internationale».

« Ce serait faire preuve de cécité intellectuelle que de ne pas constater et admettre que le Maroc est massivement soutenu dans sa lutte pour le rétablissement d’une vérité historique. Tous les Etats qui se positionnent en faveur du Maroc ne font qu’affirmer leur reconnaissance de l’évidence et de la réalité. Là-dessus, la récente position objective de l’Espagne envoie un message très fort au monde entier », a-t-il notamment affirmé.

