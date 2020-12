Grand rassemblement à Tarfaya pour célébrer la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les populations de la province de Tarfaya ont célébré, mercredi dans la liesse, la décision des Etats-Unis de reconnaitre la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara et les victoires de la diplomatie marocaine sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Ce rassemblement, qui a réuni une grande foule de citoyens marocains d’origine sahraouie dans le plein respect des mesures de précaution décidées par les autorités pour faire face à la pandémie du nouveau Coronavirus, a constitué une belle occasion pour renforcer le front intérieur et défendre l’intégrité territoriale du Royaume, après les succès diplomatiques enregistrés par le Maroc à l’échelle internationale dans la gestion de sa première cause nationale.

Le président du conseil provincial de Tarfaya, Mohamed Salem Bahia a rendu hommage, à cette occasion, aux victoires successives de la diplomatie marocaine pour le triomphe de la cause du Sahara, dénonçant les complots et les provocations des adversaires de l’unité territoriale du Royaume.

Il a souligné que la marocanité du Sahara se confirme désormais à travers l’ouverture de plusieurs consulats à Laâyoune et Dakhla, ajoutant que la proposition d’autonomie proposée par le Maroc constitue la seule issue pour résoudre définitivement le conflit du Sahara dans le cadre de la souveraineté nationale.

M. Bahia a fait savoir que la province de Tarfaya, à l’instar des autres régions du Sahara marocain, vit au rythme d’un développement socio-économique soutenu au bénéficie de la population locale qui exprime chaque jour son indéfectible attachement au glorieux trône alaouite et à l’intégrité territoriale du Royaume.

Le président du conseil provincial de Tarfaya a salué la décision des Etats-Unis, première puissance mondiale et membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, précisant que cette décision représente une grande victoire pour le Maroc et un pas important pour la résolution du conflit du Sahara sur la base de l’autonomie.

Le président de la commune de Tarfaya, Abdelhay Hartoune, a indiqué que les populations de cette province et des autres communes qui en dépendent, comme Akhfenir, Tah, Daoura et Hagounia se tiennent comme un seul homme pour défendre les causes sacrées de la Nation et sont constamment mobilisées derrière SM le Roi.

Il s’est félicité, à son tour, des succès récents de la diplomatie marocaine, ayant permis de consacrer davantage la marocanité du Sahara, dont le dernier en date est la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Après avoir réaffirmé le caractère sérieux, crédible et réaliste de la proposition d’autonomie marocaine, M. Hartoune a dénoncé les conditions de vie déplorables des Marocains séquestrés à Tindouf et le détournement par l’Algérie et le “Polisario” de l’aide internationale destinée à ces populations désarmées.

LR/MAP