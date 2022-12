Golfe-Euro-Méditerranée | Le Forum de Marrakech, une plateforme appropriée pour un changement de paradigme face aux défis sociaux et économiques

Partager Facebook

Le Forum économique parlementaire pour la région euro6méditerranéen et du Golfe constitue une plateforme appropriée pour proposer des alternatives et lancer des initiatives vers un changement de paradigme pour relever les défis sociaux et économiques actuels dans la région, a indiqué, mercredi à Marrakech, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Plusieurs défis sont à relever, en particulier ceux liés au climat, qui affectent la région méditerranéenne et du Golfe, dans la perspective d’une intégration économique plus efficace, outre la préservation des droits des générations futures quant à l’environnement et aux ressources naturelles, du fait de leur impact sur l’économie et sur leur sécurité et leur stabilité, a indiqué le ministre en ouverture de ce Forum de deux jours.

Il s’agit aussi, a-t-il ajouté, d’un espace important de dialogue et de discussion appelé, dans une conjoncture difficile, à proposer des alternatives et idées pour l’établissement de nouvelles relations Nord-Sud.

Les transformations qui bousculent la scène internationale et les crises successives imposent d’innover pour trouver de nouvelles voies vers une nouvelle coopération mutuelle capable de cerner les diverses répercussions des conflits géopolitiques, qui entraînent de graves conséquences pour l’humanité et affectent la sécurité et la stabilité des peuples, a relevé M. Baitas.

Il a, également, indiqué que dans le contexte des effets des crises que connait le monde, le Maroc ne manque ni de volonté ni d’expertise à même de contribuer à assurer la sécurité alimentaire ou encore celle de l’eau et de l’énergie, mettant en avant la nécessité d’adopter une nouvelle logique libérée des tendances égoïstes qui menacent l’humanité et ce, en s’appuyant sur les compétences et les capacités via des partenariats qui garantissent notre souveraineté, notamment dans le domaine énergétique.

Le responsable a, en outre, insisté sur la nécessité de lancer le débat et de trouver des solutions pour assurer la protection des économies contre les chocs et les crises, plutôt que d’adopter des stratégies basées sur des opportunités et qui se distinguent par une coopération entre les pays de la région euro-méditéranéenne et du Golfe.

Le programme de ce forum de deux jours comprend plusieurs sessions thématiques traitant notamment des mesures nécessaires pour faire face aux effets économiques de la crise, avec un débat sur ses répercussions économiques multiformes à long terme, en mettant l’accent sur les questions de la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et le changement climatique, outre les enjeux environnementaux, la quatrième révolution industrielle, l’intégration financière et commerciale, les disparités régionales, le tourisme durable et le transport maritime.

Ce forum cherche, à travers la participation active d parlementaires venant d’une trentaine de pays, à œuvrer au changement face aux principaux défis sociaux, économiques et climatiques, à même d’assurer une intégration économique plus efficace et capable de résister aux facteurs externes, ainsi que de créer un réseau d’échanges commerciaux Sud-Sud élargi et de mettre en place une zone intégrée de production et de commercialisation d’énergie verte, jouissant de l’autosuffisance.

LR/MAP