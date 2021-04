Facebook va ajouter les podcasts à son application mobile

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Facebook a annoncé lundi que ses utilisateurs pourraient « écouter des podcasts directement sur l’appli Facebook » dans les mois qui viennent, alors que le marché des formats audio a explosé pendant la pandémie, des podcasts à la plateforme Clubhouse.

Le géant des réseaux sociaux va aussi ajouter des outils de création audio, des formats sonores courts et surtout des « salons de conversation » audio en direct (« Live audio rooms »), inspirés du succès de Clubhouse, où les utilisateurs écoutent ou prennent part à des discussions sans l’image.

« Plus de 170 millions de personnes sont déjà connectées à des centaines de milliers de pages Facebook sur des podcasts et plus de 35 millions sont membres de groupes d’admirateurs autour des podcasts — mais jusqu’à présent, vous deviez quitter l’appli Facebook pour écouter des épisodes », constate dans un communiqué Fidji Simo, responsable de l’application mobile de la plateforme.

« Et parce qu’il reste difficile de découvrir des podcasts que vous aimez, nous vous aiderons à trouver facilement de nouveaux titres et épisodes en fonction de vos intérêts », ajoute-t-elle.

Facebook multiplie les efforts depuis des années pour rester à la page des dernières tendances et suivre les usages des tranches plus jeunes de la population, notamment en imitant les nouveaux formats et réseaux qui décollent. L’entreprise californienne a ainsi ajouté en août les « Reels » sur Instagram, des vidéos courtes copiées sur le très populaire TikTok.

Sous l’influence du service de visioconférence Zoom puis de Clubhouse, Facebook a aussi étendu les fonctionnalités vidéo et audio en direct, sur le réseau et sur Instagram.

Lundi, le groupe a indiqué qu’il allait tester ses « salons audio en direct », au sein des dizaines de millions de groupes actifs sur la plateforme. Ils devraient être disponibles pour tous ses utilisateurs d’ici l’été.

Les influenceurs (comédiens, militants, etc.) et amateurs vont aussi pouvoir se servir de nouveaux outils de création sonores, notamment pour enregistrer des « Soundbites » (des « sonores »), un format qui va être testé dans les mois qui viennent. Il pourra s’agir, par exemple, de poèmes, d’anecdotes ou encore de sketchs humoristiques.

Les podcasts et formats audio étaient en vogue avant la pandémie, mais les mesures de confinement et la fatigue du temps passé devant les écrans ont contribué à un engouement décuplé pour les plateformes qui permettent d’écouter ou d’interagir sans avoir les yeux vissés sur son portable ou ordinateur.

LR/AFP