Expo 2020 Dubaï | Coup d’envoi de la Journée nationale du Royaume du Maroc

Les célébrations officielles de la Journée nationale du Royaume du Maroc à l’Exposition universelle Dubaï 2020 ont débuté dimanche matin en présence d’une délégation marocaine de haut niveau présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et composée notamment du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de la ministre de l’Economie et des Finances, commissaire du pavillon marocain à l’Expo 2020 Dubaï, Nadia Fettah Alaoui.

Au programme de cet évènement à l’honneur du Royaume, auxquelles participent également Cheikh Ahmed bin Saeed al-Maktoum, président de l’Autorité de l’aviation civile de Dubaï, PDG de la compagnie aérienne Emirates Airline, Son Excellence Reem Al Hashimy, ministre d’Etat à la Coopération internationale, directeur général de l’Expo 2020 Dubaï, et Cheikh Sultan bin Ahmad Al Jaber, ministre émirati de l’Industrie et des Technologies avancées et président du Haut Comité de l’Expo 2020 Dubaï, figurent des réunions officielles ainsi que des spectacles prévus au pavillon Maroc, mais aussi dans d’autres sites comme Al Wasl Square, le cœur battant de l’Exposition universelle.

La célébration de la Journée nationale du Royaume du Maroc, à laquelle participe aussi d’éminentes personnalités, constitue l’occasion de mettre en avant les atouts et les attractivités du Maroc, sa culture ancrée dans l’histoire, ainsi que ses nombreuses réalisations accomplies dans les domaines économique, social et scientifique.

Avec son design unique, qui incarne les anciennes traditions du Royaume, et ses composants combinant technologie moderne et héritage culturel, le Pavillon du Maroc à l’”Expo Dubaï 2020″ attire des milliers de visiteurs, tous azimuts.

Aménagé sous le thème “Héritages pour l’avenir, depuis des origines inspirantes vers un progrès durable”, le Pavillon marocain offre la chance à ses visiteurs de découvrir les richesses et les traditions distinctives du Royaume, et faire un périple rétrospectif dans l’histoire millénaire du Maroc.

Le voyage du visiteur prend le départ à partir d’une salle située au rez-de-chaussée, où est reflétée l’histoire parfumée du Royaume.

De grands portraits de SM le Roi Mohammed VI, le drapeau du Maroc et des documents relatant les liens d’allégeance qui se sont toujours tissés entre le peuple marocain avec ses différentes composantes, y compris les provinces du Sud, et les Sultans Alaouites, ornent à bien des égards cette partie du pavillon.

Gravissant les étages, les visiteurs font la découverte d’un espace, construit d’une manière qui renvoie aux anciennes médinas du Royaume, avec leurs ruelles étroites et prolongées, teinté de couleurs de tapis traditionnels, le tout dans un style architectural authentique.

L’Expo 2020 Dubaï, dont l’organisation a été reportée l’année dernière en raison de la pandémie du Coronavirus, se tient sur une superficie de 4,38 kilomètres carrés, sous le slogan “Connecter les esprits, construire le futur”.

L’un des plus grands rassemblements culturels dans le monde, cet événement international est considéré comme un incubateur des idées les plus influentes, stimulant l’échange de nouvelles visions et incitant à trouver des solutions réalistes aux vrais défis mondiaux.

L’exposition universelle Dubaï 2020 est la première du genre à être organisée dans la région Moyen-Orient, Afrique, Asie du Sud.

Envoyé spécial : Abdellatif Ouadrassi

