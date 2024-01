Essaouira | Remise d’ambulances et de bus de transport scolaire à différentes communes rurales

Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence du gouverneur de la province, Adil El Maliki, cinq ambulances ont été remises au profit des communes de “Mramer”, “Sidi Ali Kerati”, “Tafedna”, “Imi Ntlit” et “Takoucht”, alors que la sixième a été réservée à l’une des dours Al Omouma au niveau de la province.

S’agissant des bus de transport scolaire, ils ont été remis aux communes de “Tmanar”, “Aït Saïd”, “Mzilat, Sidi Abdeljalil”, “Zaouia de Sidi Hmida”, “Sidi Kaouki”, “Sidi Ahmed Ou Hmad”, “Zaouit” et “Tahalouant”.

Ces actions ayant suscité un écho très favorable auprès des parties bénéficiaires, traduisent l’engagement continu et l’apport indéniable de l’INDH à l’amélioration des indicateurs et des services sociaux au niveau de cette partie du territoire national.

A noter qu’un total de 221 projets, d’une valeur globale estimée à près de 146 millions de DH (MDH), ont été retenus par le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d’Essaouira, dans le cadre des différents programmes de la phase III de l’INDH au titre de l’année 2023.

Ces projets sont répartis entre le programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base (13 projets, 68,27 MDH), le programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité (28 projets, 17,77 MDH), le programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes (67 projets, 16,93 MDH) et le programme d’impulsion du capital humain des générations montantes (113 projets, 42,98 MDH).

