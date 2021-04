El Jadida | Amzazi visite plusieurs établissements et projets scolaires

Partager Facebook

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, a visité, samedi à El Jadida, plusieurs établissements d’enseignement et procédé à la pose de la première pierre pour la construction d’un établissement scolaire.

Les activités du ministre, qui était notamment accompagné du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha et du gouverneur de la province d’El Jadida, Mohamed El Guerrouj, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi-cadre 51-17 relative au système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

Le ministre a visité le Centre de créativité artistique et littéraire Khadija oum Mouminine suite à sa réhabilitation et son équipement avec le soutien de l’INDH. Ce centre assure nombre de spécialités techniques, littéraires et de communication pour tous les élèves désireux de développer et d’affiner leurs compétences dans le cadre de la mise en œuvre du projet ‘’l’amélioration de la qualité de la vie scolaire’’.

Le programme de ces activités comprenait également une visite de l’espace Vert socio-éducatif au collège Lycée Sidi Mohammed ben Abdallah, ainsi que de l’École nationale des sciences appliquées et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Chouaib Doukkali.

Ces visites avaient pour objectif de prendre connaissance notamment des installations pédagogiques et des nouveaux départements de recherche scientifique des deux institutions, ainsi que le Centre de recherche scientifique pour les énergies renouvelables.

Le ministre a également visité l’Institut spécialisé de technologie en hôtellerie et de tourisme à El Haouzia qui assure la formation de spécialistes qualifiés dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie.

Afin d’améliorer l’offre éducative dans la ville, il a été procédé à la pose de la première pierre pour la construction de l’école Ibn Hazm, afin de répondre au besoin urgent en matière de scolarisation notamment l’enseignement préscolaire.

Le projet comprend notamment 12 salles de classe, une salle multimédia, une salle des enseignants et d’autres dépendances érigées sur une superficie de 4000 m2.

M. Amzazi, avait procédé, vendredi dans la province d’El Jadida, à l’inauguration de deux lycées qualifiants.

Il s’agit du lycée qualifiant Ibn Al Banna Al Mourrakouchi, dans la commune de Hachtouka, et du lycée qualifiant Omar El Mokhtar dans la commune de Oulad Hcine.

Le ministre, qui était accompagné d’une délégation officielle, a également effectué une visite à l’école Ibn Tofail dans la commune de Moulay Abdellah.

