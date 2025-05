Début des travaux du Forum d’investissement et de commerce égypto-marocain au Caire

Partager Facebook

Les travaux du Forum d’investissement et de commerce égypto-marocain ont démarré, dimanche au Caire, en présence de responsables, d’acteurs économiques et d’hommes d’affaires des deux pays.

Ce forum, organisé sous le thème “Un partenariat économique large”, s’inscrit dans le cadre de la visite qu’effectue dans la capitale égyptienne du 3 au 5 courant, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, à la tête d’une délégation économique marocaine.

La mission, organisée par la Confédération marocaine des exportateurs et la Confédération générale des entreprises du Maroc, en coordination avec le Secrétariat d’État chargé du Commerce extérieur, vise à renforcer la présence des produits marocains sur le marché égyptien et à atteindre 500 millions de dollars d’exportations nationales vers l’Égypte à l’horizon 2026.

Le Forum offre ainsi l’occasion aux entreprises des deux pays d’explorer de nouveaux horizons dans des domaines à fort potentiel d’investissement, ainsi que d’ouvrir de nouvelles opportunités pour les exportateurs marocains d’accéder au marché égyptien, outre la conclusion de partenariats fructueux.

Cette rencontre économique connaît la participation d’hommes d’affaires et d’entreprises marocaines opérant dans divers domaines d’exportation, notamment l’agriculture, l’industrie alimentaire et automobile, l’électricité, l’électronique, le textile, les produits de la mer, l’énergie et les énergies renouvelables, les produits pharmaceutiques, les produits médicaux et paramédicaux, les cosmétiques et la construction.

Présidé par M. Hejira et le ministre égyptien de l’investissement et du commerce, Hassan El-Khatib, le Forum a mis l’accent sur l’important potentiel de coopération et de complémentarité entre les deux pays, à même de leur permettre de s’ouvrir à des partenariats avec d’autres pays africains.

La mission économique marocaine au Caire fait suite à la visite de M. El-Khatib dans le Royaume le 27 février dernier, où il a eu des entretiens avec des responsables marocains. À cette occasion, les deux parties avaient convenu de conjuguer leurs efforts pour faciliter les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Égypte, augmenter le volume des exportations marocaines vers ce dernier, notamment dans le secteur automobile, et promouvoir des partenariats commerciaux et des réseaux d’affaires entre les acteurs du secteur privé des deux pays.

