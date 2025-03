Darmanin | La coopération judiciaire entre le Maroc et la France a toujours été un pilier des relations bilatérales

La coopération judiciaire et juridique entre le Royaume du Maroc et la République française a toujours été un pilier des relations bilatérales, a affirmé le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin.

“Il y a toujours eu au Maroc un certain nombre d’actions qui étaient en commun avec la Justice française (…) Je pense à la lutte contre le terrorisme ou contre le narcotrafic”, a dit M. Darmanin dans une interview accordée à la chaîne de télévision 2M, diffusée dans son JT de dimanche soir.

A cet égard, il a tenu à remercier “énormément les services -sécuritaires- marocains pour tout le travail qu’ils nous apportent pour la sécurité de la France et des Français”.

S’agissant de la lutte contre le terrorisme, M. Darmanin, en visite officielle dans le Royaume, a qualifié d’”excellente” la coopération bilatérale dans ce domaine, se félicitant du travail “exceptionnel” réalisé par le Maroc en matière d’échange d’informations et de renseignements pour mieux faire face à la radicalisation.

“Nous travaillons ensemble pour éviter des attentats qui toucheraient le Maroc ou la France et gérer un certain nombre de personnes, qui sont parties sur un théâtre de guerre, comme évidemment le théâtre de l’organisation de l’État islamique, ou qui sont dans nos prisons respectives”, a-t-il expliqué.

M. Darmanin a, dans ce sens, souligné l’importance de maintenir cette coopération en matière d’échange d’informations qui “permet d’éviter des drames aussi bien en France qu’au Maroc”.

Le ministre français a ajouté que la coopération entre Paris et Rabat couvre les grands sujets d’intérêt commun dans les domaines culturel, législatif et de coopération judiciaire, entre autres, en vue d’améliorer la vie des citoyens des deux pays.

Concernant la coopération civile, qui constitue le quotidien des Français et des Marocains à l’instar des mariages, des divorces, de la représentation des enfants et de l’héritage, il a fait savoir qu’il s’agit évidemment d’un travail qu’”on doit encore améliorer”.

M. Darmanin n’a pas manqué de relever que les récentes visites de hauts responsables français au Maroc illustrent “le partenariat renforcé et renouvelé” entre les deux pays qui partagent une histoire commune et des liens de fraternité et de solidarité très importants.

LR/MAP