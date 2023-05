Casablanca | La 2e édition du Salon «Auto Occasion» 2023 ouvre ses portes

Partager Facebook

La deuxième édition du salon de l’automobile d’occasion au Maroc, “Auto Occasion”, a été inaugurée, mardi à Casablanca, à l’initiative du mensuel marocain de l’automobile “Autonews”, sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Ce Salon, qui se tient du 23 au 28 mai sur un espace de 6.000 m², regroupe les professionnels et les stands de plusieurs acteurs du secteur, notamment les sociétés de financement, les banques participatives, et la société d’assurance AtlantaSanad, sponsor officiel de cette manifestation.

S’exprimant à cette occasion, la directrice de publication du magazine “Autonews”, Fatima Zahra Ouriaghli, a indiqué que la deuxième édition du salon de l’automobile d’occasion se tient dans un environnement particulier eu égard à la crise actuelle de la voiture neuve, marquée, notamment, par un contexte de hausse des prix.

Ainsi plusieurs personnes s’intéressent davantage à la voiture d’occasion parce qu’elle “ne coûte pas cher et est accessible à l’achat”, alors que les voitures neuves “ne sont pas très disponibles”, à cause de la conjoncture internationale marquée par une crise de semi-conducteurs et un renchérissement des coûts des matières premières, a-t-elle ajouté dans une déclaration à la presse.

L’objectif du salon est, donc, de créer un lieu de rencontre entre les acheteurs, les vendeurs de véhicules, les sociétés de financement et la compagnie d’assurance, a relevé Mme Ouriaghli.

Pour sa part, la présidente du comité d’organisation de la deuxième édition du salon “Auto Occasion”, Laila Kinana, a rappelé que la première édition du salon a été tenue avant la pandémie du Covid-19, faisant savoir que la deuxième édition intervient suite à la demande du public et de sociétés.

Cette édition qui sera ouverte, durant la journée, au public, connait la participation de plusieurs exposants, des sociétés de financement et des banques, a-t-elle poursuivi, notant que la nouveauté de cette année porte sur la participation de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA).

De son côté, la Vice-présidente de Atlantasanad Assurance, Fatima-Zahra Bensalah a relevé qu’Atlantasanad propose à l’occasion du salon une offre “promotionnelle et exceptionnelle” à savoir une réduction de 15% sur les garanties annexes automobiles et une réduction de 25% sur l’assurance multirisque habitation pour toute souscription d’une assurance auto.

Et d’ajouter qu’Atlantasanad peut recevoir des propositions instantanément, grâce à son achat en ligne via WhatsApp, permettant ainsi aux futurs automobilistes d’avoir un devis immédiatement et pouvoir souscrire quasi instantanément à l’assurance.

LR/MAP