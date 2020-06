Maroc/ COVID-19 | 101 nouveaux cas confirmés, 69 guérisons en 24H

Partager Facebook

Cent un (101) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 69 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 8.793 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier et à 7.765 le nombre des personnes totalement rétablies, a précisé Dr. Mouad Mrabet, coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la santé, dans une déclaration a la presse.

Le nombre des morts s’est maintenu à 212, aucun décès n’ayant été recensé ces dernières 24 heures, soit un taux de létalité de 2,4%, a-t-il ajouté, faisant savoir que le taux de guérison est de 88,3%.

Les nouveaux cas, a-t-il précisé, ont été enregistrés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra (42 cas dans un foyer professionnel à Kénitra), Marrakech-Safi (21 cas, dont 20 à Marrakech et un nouveau cas à Safi), Casablanca-Settat (13, dont 10 à Casablanca), Fès-Meknès (12 cas relatifs à des contacts de foyers familiaux), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9 cas, dont 8 à Tanger et un à Larache), Béni Mella-Khénifra (2 cas, dont un à Béni Mellal) et Guelmi-Oued Noun (2 cas relatifs à des contacts de foyers familiaux). Les autres régions n’ont dénombré aucune nouvelle infection.

Parmi les 101 cas enregistrés, 92 ont été détectés dans le cadre du système de suivi des sujets-contacts, soit 91% des nouvelles contaminations, lequel suivi a concerné jusqu’à présent un total de 50.165 cas, a fait savoir Dr Mrabet, ajoutant que 5.611 sujets-contacts sont toujours placés sous surveillance médicale.

S’agissant des cas actifs, M. Mrabet a relevé que 816 patients sont actuellement sous traitement, soit 2,2 cas pour 100.000 habitants. Ils se concentrent essentiellement dans les régions de Marrakech-Safi, Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra, alors que la région de Souss-Massa ne compte plus qu’un seul cas actif, un garçon de 13 ans.

D’autre part, 16.522 cas supplémentaires ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire, soit un total de 413.727 cas exclus depuis le début du virus, relevé le responsable.

Par ailleurs, 11 cas se trouvent en réanimation ou ensoins intensifs, dont 06 à Casablanca-Settat (2 sous respiration artificielle), 5 à Tanger (2 sous respiration artificielle).

Dr Mrabet a par ailleurs souligné que “la levée progressive du confinement ne signifie guère un retour à la vie sociale que nous avions l’habitude de mener auparavant. Le mois de juin 2020 est totalement différent de celui de 2019 ou de 2018, puisque nous faisons face aujourd’hui à un nouvel élément indésirable qui est le Sars-CoV-2”.

“Il est donc impératif de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque de protection, les règles de distanciation sociale, le nettoyage des mains avec de l’eau, du savon et des produits antiseptiques, d’éviter les rassemblements et les lieux très fréquentés ainsi que les visites familiales en particulier les personnes vulnérables et âgées”, a-t-il conclu.

LR/MAP