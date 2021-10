Agadir | Départ du Rallye « Solar Challenge Morocco 2021 »

Partager Facebook

Le Rallye « Solar Challenge Morocco 2021 » a pris le départ lundi depuis le stade Adrar d’Agadir en présence de plus de quatre cents participants.

Organisée par l’agence Classic Events en collaboration avec l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) et avec l’accompagnement du Centre Régional d’Investissement Souss-Massa (CRI/SM), cette grande manifestation des transports utilisant l’énergie solaire, réunit sept équipes universitaires provenant des Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Estonie, Suède et du Maroc.

Chacune des équipes participantes aura à cœur de prendre le volant de son véhicule solaire, construit conformément au règlement du Bridgestone World Solar Challenge, pour parcourir 2500 kilomètres en cinq étapes depuis les routes asphaltées d’Agadir aux splendides montagnes de l’Atlas pour rencontrer les fabuleux bivouacs du désert de Merzouga, selon les organisateurs.

Le temps cumulé des cinq étapes définira le vainqueur de ce rallye solaire qui sera annoncé lors d’une cérémonie de remise des prix vendredi prochain à Agadir.

Dans une déclaration à la MAP, Mohcine Ben Mezienne, chef de département de communication et de veille technologique à l’IRESEN a indiqué que l’Institut est fier de prendre part à l’organisation de cette course unique en son genre au Maroc, notant que cette manifestation est un important challenge qui réunit des étudiants qui ont réussi à développer des prototypes très impressionnants .

Selon le CRI/SM, cet événement aura plusieurs retombées économiques. Ainsi une grande partie du budget de l’organisation du « Solar Challenge Morocco 2021 « , estimé à 12 millions de dirhams, est directement investie dans les régions hôtes de l’événement.

En effet, les organisateurs ont fait exclusivement appel à des sociétés, des prestataires et des artisans de la région de Souss-Massa ce qui contribuera à la dynamisation de plusieurs secteurs à savoir : le tourisme, la location de voiture, l’artisanat, la confection textile, l’assurance, l’événementiel et l’animation.

Egalement, des séances B to B et mises en relation d’affaires sont prévues lors de cette manifestation ainsi que des rencontres entre les universités marocaines et étrangères participantes au rallye pour un partage des connaissances, un échange d’expériences et une analyse des futures pistes de collaboration à savoir les programmes d’échanges possibles.

LR/MAP