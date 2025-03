Vilda dévoile la liste des Lionnes de l’Atlas pour les matchs amicaux contre la Tunisie et le Cameroun

Partager Facebook

L’entraineur de l’équipe nationale féminine “A” de football, Jorge Vilda Rodriguez, a dévoilé, jeudi, la liste des joueuses retenues pour les matchs amicaux que disputeront les Lionnes de l’Atlas les 4 et 8 avril prochain face, respectivement, à la Tunisie et au Cameroun.

Ces rencontres, qui se joueront au stade Père Jégo de Casablanca, serviront de préparation à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine, qui aura lieu au Maroc du 5 au 26 juillet 2025.

Voici la liste des 27 joueuses convoquées:

— Gardiennes de but:

Fatima Zahra El Jebraoui (Wydad Casabanca), Zineb El Arari (Renaissance Berkane), Hind Hasnaoui (AS FAR), Ines Arouaissa (Saint Malo/France).

— Défenseures:

Zineb Redouani (AS FAR), Djennah Cherif (Genk Ladies/Belgique), Hanane Ait Elhaj (Valence CF/Espagne), Aziza Er-rabbah (AS FAR), Nouhaila Benzina (AS FAR), Siham Boukhami (AS FAR), Yasmin Mrabet (Valence CF/Espagne), Fatima El Ghazouani (RS Lens/France).

— Milieux de terrain:

Najat Badri (AS FAR), Ghizlane Chebbak (Levante Badalona/Espagne), Eodie Nakkach (Al Ahli /Arabie Saoudite), Sarah Kassi (FC Fleury 91/France), Soumia Hady (Wydad Casablanca), Sanaa Mssoudy (AS FAR), Imene El Ghazouani (Sevrette FC/Suisse).

–Attaquantes:

Fatima Tagnaout (AS FAR), Sakina Ouzraoui Diki (Costa Adeje Tenerife/Espagne), Jade Nassi (Stade Reims/France), Rania Boutiebi (Yla Brugges/Belgique), Imane Saoud (Sevrette FC/Suisse), Ibtissa Jraïdi (A Ahli Jeddah/Arabie Saoudite), Kenza Chapelle (RC Strasbourg/France), Rosella Ayane (Tottenham/Angleterre).

LR/MAP