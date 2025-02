Tunis | Le Maroc prend part à la 42e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur

Partager Facebook

La 42e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur s’est tenue, dimanche à Tunis, avec la participation du Maroc.

Le Royaume a été représenté à cette session par une délégation conduite par Mohamed Ait Ouali, ambassadeur du Maroc au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, et comprenant notamment Mohamed Moufakir, wali directeur de la Coopération internationale au ministère de l’Intérieur, et le préfet de police Mohammed Dkhissi, Directeur central de la Police Judiciaire, vice-président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) pour l’Afrique et Directeur du bureau de liaison auprès du Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur.

À l’ouverture de ce conclave, le ministre de l’Intérieur d’Arabie Saoudite et président honoraire du Conseil, le Prince Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz, a souligné, dans une allocution, que les menaces sécuritaires auxquelles le monde arabe est confronté exigent un renforcement continu des efforts de coopération régionale, l’élaboration de politiques efficaces et la mise en œuvre de stratégies communes pour les relever.

De son côté, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, est revenu sur les principales activités menées par le Secrétariat général l’année dernière, notamment la conférence sur la cybersécurité et les crimes liés aux nouvelles technologies, annonçant par la même occasion le lancement très prochainement de l’application automatisée du système de poursuites pénales, permettant aux États membres d’accéder à la base de données et effectuer automatiquement les procédures liées aux demandes de détention provisoire.

Pour sa part, la ministre portugaise de l’Intérieur, Margarida Blasco, qui a été invitée à participer à la réunion dans le cadre du renforcement de la coopération policière entre l’Union européenne et les pays arabes, a estimé que l’utilisation des technologies modernes a compliqué la question de la prévention et de la lutte contre le crime, ce qui nécessite l’échange des connaissances et des expertises et le travail collectif pour relever ces défis.

Elle a souligné à cet égard l’importance de la coopération sécuritaire entre les espaces européen et arabe.

Lors de cette rencontre, l’État du Koweït a assumé la présidence de la 42e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur en succédant à l’État du Qatar.

A l’ordre du jour de cet événement figuraient particulièrement le onzième projet de plan d’étape pour la stratégie arabe de lutte contre l’usage illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, un projet de septième plan d’étape pour la stratégie arabe de protection civile et un projet de deuxième plan d’étape pour la stratégie arabe de lutte contre la cybercriminalité.

Les ministres arabes de l’Intérieur ont également examiné le rapport du secrétaire général du Conseil sur les travaux du secrétariat général entre les 41e et 42e sessions du Conseil, le rapport du président de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité sur l’action de cette institution durant la même période, ainsi que les recommandations issues des conférences et réunions tenues dans le cadre du Secrétariat général au cours de l’année 2024 et les résultats des réunions conjointes avec les instances arabes et internationales au titre de la même année.

Aux côtés des ministres de l’Intérieur, cette réunion ministérielle a connu la participation de délégations sécuritaires de haut niveau et de représentants de la Ligue des États arabes, d’Interpol, du Bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme, de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, de l’Office européen de police (Europol) et de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité.

LR/MAP