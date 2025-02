Ouverture de la 9e édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la 9ème édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se sont ouverts, lundi, au siège de la Chambre des conseillers.

La séance d’ouverture de cette édition s’est déroulée en présence de responsables gouvernementaux, de parlementaires et de représentants d’organisations internationales et d’institutions constitutionnelles nationales, en plus d’experts et d’académiciens.

Organisée en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE), l’édition de cette année aborde le thème de “La généralisation de la protection sociale au Maroc, une vision de développement conformément aux standards internationaux”.

Les travaux du Forum s’articulent autour de deux sessions, à savoir “Le cadre général du système de protection sociale au Maroc et les défis d’harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales” et “Les effets socio-économiques de la généralisation de la protection sociale et les défis d’efficience et de durabilité à la lumière des pratiques comparées”.

LR/MAP