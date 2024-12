SIEL 2025 | La 30e édition se tiendra à Rabat du 17 au 27 avril

Partager Facebook

La 30ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) se tiendra du 17 au 27 avril 2025 à l’espace OLM Souissi à Rabat, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la Culture.

Dans un communiqué, le ministère invite les maisons d’édition, les distributeurs, les librairies et les institutions intéressées par la participation à cet événement à soumettre leurs candidatures via une inscription en ligne sur le site “https://inscriptions.siel.ma/register”, notant que l’inscription qui a débuté le 28 décembre 2024 se poursuivra jusqu’au 15 février 2025.

Pour plus d’informations, les intéressés peuvent contacter la Direction du Livre, des Bibliothèques et des Archives à Rabat, aux numéros de téléphone 00.212.537.27.40.44, 00.212.537.27.40.42, et 00.212.537.27.40.32, ou par courriel à siel@minculture.gov.ma.

LR/MAP